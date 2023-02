Mihai Stoica sare în apărarea lui Adrian Mititelu: „Ăia nu sunt suporteri care și-au sabotat echipa!”

Managerul general al vicecampioanei României a amintit și de gestul reprobabil făcut de unul dintre liderii de galerie ai oltenilor, FANATIK cu gestul șocant făcut de Andrei Preda.

Mihai Stoica sare în apărarea lui Adrian Mititelu

, fiind de părere că adevărații suporteri ai lui FC U Craiova sunt cei care își încurajează echipa și nu care doresc să-l „pedepsească” pe patron prin gesturi care să afecteze echipa.

ADVERTISEMENT

„Suporter e o persoană care își susține echipa indiferent de ce se întâmplă. Ăia nu sunt suporteri care și-au sabotat echipa.

Se promovează în emisiuni personaje care se ușurează pe porțile casei patronului, iar nimeni văd că nu zice nimic.

ADVERTISEMENT

Până când nu o să se dea amenzi usturătoare celor care înjură, că se înjură mult prea mult pe stadioane, nimic nu o să se schimbe.

E ca atunci când s-au dat amenzi dure pentru mersul pe linia de tramvai”, a spus Mihai Stoica, la TV .

ADVERTISEMENT

„Federația Franceză recunoaște un antrenor fără licență!”

și despre situația lui Mihai Pintilii, analizând cazul lui Will Still, antrenorul fără licență a lui Stade Reims, care profesează în prima ligă din Franța, chiar dacă nu are licența de antrenor, iar clubul e amendat cu câte 25.000 de euro pentru fiecare meci al echipei. Totuși, rezultatele tehnicianului sunt notabile, de când a preluat echipa din luna octombrie, nu a pierdut niciun meci.

„Federația Franceză de Fotbal îl recunoaște pe Will Still, antrenorul lui Reims, care nu are licență, dar pentru care clubul plătește o amendă pentru fiecare meci al echipei.

ADVERTISEMENT

El e lăsat să antreneze în aceste condiții și are rezultate notabile. Pintilii are carnet de antrenor, dar nu e recunoscut în România. Are un carnet frumos, cu multe file”, a mai spus Mihai Stoica.

ADVERTISEMENT