Mihai Stoica, șocat de un episod din vestiarul FCSB: “Am prins bătăi şi am închis ochii! Dar aşa ceva nu se face”

este unul dintre cei mai longevivi oameni de fotbal din SuperLiga. Managerul sportiv al celor de la FCSB a văzut multe în cei aproape 16 ani (2004-2007 şi 2010-prezent) de când este în conducerea clubului.

Mihai Stoica, șocat de un episod din vestiarul FCSB: “Am prins bătăi şi am închis ochii!”

Oficialul roş-albştrilor a povestit unul dintre cele mai şocante momente pe care le-a prins în vestiarul FCSB-ului. Şi chiar dacă a mai văzut bătăi şi spune că a închis ochii, gestul lui Muniru la adresa lui Florin Tănase a fost unul care l-a marcat:

„Tamaș și Gabi Enache au fost aproape de bătaie. Și am apreciat că Enache nu a dat înapoi. Nu s-au bătut, s-au oprit amândoi.Nu e o problemă dacă se ajunge la chestii d-astea.

E OK. Nu e o problemă! Vă dau cuvântul meu de onoare că am prins bătăi și am închis ochii. «Nu știu, nu am văzut. Nu amendez». Sunt bărbați, ce să facă? Să se zgârie pe față? Să se scuipe?

“Adică… Muniru l-a lovit în vestiar. La revedere! Să fii sănătos! Asta nu se face”

A, nu sunt de acord cu ce s-a întâmplat cu Sulley Muniru atunci. A venit și l-a lovit pe Tănase, care stătea pe scaun. Se semi-certaseră la antrenament. Adică… Muniru l-a lovit în vestiar. La revedere! Să fii sănătos! Asta nu se face.

Tănase a rămas blocat. A venit Muniru și l-a lovit… Au intervenit colegii și i-au despărțit… Nu se face așa ceva. Dar la antrenamente e OK. Te descarci, chiar e OK. Nu e problemă. Mie nu îmi plăcea când se juca rummy sau Poker. Acolo pot apărea animozități. Dar la miuțe…”, a spus Mihai Stoica la Orange Sport.

Gigi Becali l-a dat afară: “Când vii într-o țară străină, cum ar veni să se ducă acolo un român și să dea cu pumnul unuia de acolo…”

Sulley Muniru a jucat la FCSB între 2015 şi 2017. După incidentul cu Florin Tănase, i-a desfăcut imediat contractul fotbalistului spunând că indiferent ce probleme ar fi avut jucătorul, trebuia să îi spună:

“Când vii într-o țară străină, cum ar veni să se ducă acolo un român și să dea cu pumnul unuia de acolo… S-au lovit ce s-au lovit la antrenament.. O să vedeți, da? Dacă era o reacție rasistă, atunci el trebuia să vină la mine și să-mi zică și atunci era amendat Tănase, da?”, a declarat Becali la vremea respectivă.

Sulley Muniru a jucat ultima dată la FC Minsk în Belarus, în anul 2021. Un an mai târziu, fotbalistul ghanez şi-a anunţat retragerea.

30 de ani are Sulley Muniru

3.000.000 de euro a încasat FCSB pe Florin Tănase în vară