Mihăiță Pleșan: „Craiova este casa mea”. S-a implicat în transferurile lui Bancu, Vătăjelu și Ivan. De ce nu are o relație foarte bună cu Bergodi

Renașterea fotbalului craiovean a pornit în anul 2013, atunci când Pavel Badea, Corneliu Andrei Stroe și autoritățile locale au decis să reînființeze clubul care făcuse istorie în fotbalul românesc.

Echipa a reușit să promoveze în primul eșalon, iar printre cei care au dus greul acelui sezon se numără Mihăiță Pleșan, Costin Curelea, Viorel Ferfelea sau Silviu Izvoranu.

Retras după ultima experiență în Bănie, în 2014, Pleșan nu a ezitat să spună că Universitatea Craiova este o echipă specială și că se simte ca acasă în Bănie. Totodată, fostul căpitan al Științei a dezvăluit că s-a implicat în aducerea unora dintre cei mai importanți jucători care evoluează acum la formația din prima ligă.

Mihăiță Pleșan și-a încheiat cariera la Universitatea și se simte ca acasă la Craiova. Jucătorul nu și-a dorit să evolueze la Dinamo.

Mihăiță Pleșan a pornit în fotbalul mare de la Universitatea Craiova, iar în 2005 a ajuns la Dinamo. Totuși, mutarea nu a fost pe placul jucătorului: „Nu am plâns după plecarea la Dinamo, în 2005, am fost tare, întrucât sportul m-a călit. Ceea ce a însemnat Craiova m-a făcut să fiu puternic și să trec peste orice. Nu mi-aș fi dorit să ajung la Dinamo, dar așa a fost. Am stat puțin, un tur de campionat. E singura echipă la care am stat mai puțin de doi ani.

Peste tot unde am mers, eu am încercat să-mi fac meseria cât mai bine. Craiova este casa mea. Oriunde mă voi duce, Craiova va rămâne pe primul loc. Când joacă Universitatea, eu trebuie să fiu lăsat să mă uit la meci. Acolo am crescut și m-am dezvoltat ca om. M-aș întoarce întotdeauna cu drag la Craiova, dar când vor avea nevoie de mine. Acum, echipa merge foarte bine. ”, a declarat fostul jucător la Oltenia TV.

2000-2005 a fost prima perioadă a lui Pleșan în Bănie

Ulterior, Pleșan a mai trecut pe la Politehnica Timișoara, FCSB și Volga Novgorod. Ultima experiență din carieră a fost tot la Craiova. Acesta a ținut morțiș să își încheie activitatea în Bănie și a făcut parte din proiectul renașterii „Campioanei unei Mari Iubiri”. După ce a reușit promovarea cu Știința, Mihăiță Pleșan nu și-a mai găsit un loc de titular în echipă. Sorin Cârțu și Emil Săndoi ar fi spus că nu mai au nevoie de fostul internațional:

„Când am revenit la Craiova, echipa era pe locul 11 din 12, în liga a doua. Nu era într-o postură favorabilă, dar am reușit să promovăm. Eu am rămas în relații foarte bune cu patronul echipei. Cei care veniseră atunci ca antrenori au spus că nu mai au nevoie de mine. Eu, personal, i-am și susținut să vină în Bănie, dar asta este.

Venisem la Craiova din Rusia și mi-am dorit să îmi închei cariera la Universitatea Craiova. Am avut oferte după plecarea de la Știința, dar am preferat să rămân în București și să mă ocup de afaceri, dar tot de fotbal am fost legat și sportul acesta va rămâne pe primele locuri. Nu a fost ușor să promovăm, deoarece lumea vedea doar lucrurile frumoase, dar au întâmpinat și probleme. Totuși, Craiova are un patron care respectă ceea ce zice și e mare lucru. Politica pe care a avut-o, cu vânzarea unui jucător în fiecare an, a fost foarte bună. Nu ai cum altcumva, așa e la noi. ”

De ce nu se află în cele mai bune relații cu Bergodi

Mihăiță Pleșan nu se află în cele mai bune relații cu Cristiano Bergodi, actualul tehnician al Universității Craiova. Cei doi au lucrat împreună la FCSB, în 2009, dar Pleșan fusese trimis la echipa secundă: „N-aș vrea să vorbesc de relația mea cu Bergodi. L-aș pune într-o postură care nu l-ar ajuta. Eu respect oamenii din fotbal. Chiar dacă sunt momente în care nu ne punem de acord, eu prefer să nu spun sau să ocolesc subiectul. L-am prins puțin pe Cristiano Bergodi la Steaua (n.r. FCSB). Eram deja la echipa a doua după un conflict cu Ghionea.

A venit el ca antrenor și a stat cât a stat și eu m-am întors la echipă după ce a plecat. Mihai Stoichiță a fost cel care m-a adus înapoi la prima echipă. Pe Bergodi l-a interesat de mine, dar nu a avut putere. Pot să-mi pun niște semne de întrebare pentru că și alții au venit după el și au putut.

Eu cred în Universitatea Craiova și nu văd o conjunctură mai bună decât cea de acum. Eu nu văd ca ei să nu ia campionatul. Dacă nu era această pandemie, cred că șansele erau 60% pentru CFR și 40% pentru Universitatea. Poate și mai puțin, că era și Steaua (n.r. FCSB). Mă leg de vârsta celor din lotul clujenilor, eu am jucat atâția ani și știu ce înseamnă să îți revii în formă. Problema celor de la CFR este că au stat destul de mult fără să joace. Dacă nu se oprea campionatul, eu cred că era mult mai ușor. Este un atuu pentru Craiova, întrucât au un lot mai tânăr. Nu cred că au un jucător care poate diferența, un lider, dar au o forță de grup. Cred că dacă ar găsi și un lider, ar fi o echipă foarte bună”, a mai adăugat Pleșan la emisiunea „ACTIV ARENA” de la Oltenia TV.

A contribuit la transferurile lui Bancu, Ivan și Vătăjelu în Bănie

Mihăiță Pleșan a fost piesă de bază în sezonul în care Universitatea Craiova a revenit pe prima scenă fotbalistică și era căpitanul echipei. Fostul fotbalist spune că s-a implicat și în aducerea unor jucători la Știința: „Am avut un cuvânt de spus în aducerea lui Bancu și Vătăjelu la Universitatea. Întrebați-l pe Vătăjelu cine a vorbit cu el ca să vină la Craiova sau după un meci cu Slatina, cine a zis de Bancu că e un jucător bun. Chiar și cu Ivan am vorbit. E clar că nu a depins de mine, dar mi-am dat cu părerea. La fel s-a întâmplat și cu Silviu Izvoranu.”

„Toți avem un drum în viață. În viața de sportiv, nu totul depinde de tine. Ca exemplu, dacă Cicâldău are o ofertă, iar patronul nu-l lasă să plece, el nu are ce să facă. Așa e în fotbal. Eu am trecut prin lucrurile astea. Din păcate, sunt mulți jucători care mai trec prin asta. În România, patronii cer sume exorbitante pentru fotbaliști. Fotbalul din România este jos, dacă nu reușim să facem ceva la nivel de copii și juniori, va fi foarte greu.

Pe același considerent, Cicâldău, dacă era brazilian, putea să valoreze 30 de milioane. Ca român, cota e de 5-6 milioane. Patronii trebuie să înțeleagă lucrurile astea. În acest moment, am diferite proiecte, am fost și prin China. Nu știu dacă o să mă apuc de antrenorat, dar sunt aproape de fotbal. Prefer o funcție de conducere, cred că mi se potrivește bine. Totuși, am carnet de antrenor, doar că mai trebuie să fac câteva cursuri. Am licența B”, a mai spus fostul căpitan al Universității Craiova.

În liga secundă, Pleşan a fost căpitanul echipei, conducându-i pe „alb-albaştri” în mars forţat spre prima divizie. A evoluat în 19 partide, marcând de cinci ori și reușind două pase de gol. A strâns, în total, 1.307 minute. În următorul sezon, acesta a jucat în 10 partide, 9 de campionat şi a avut o apariţie în Cupa României, contabilizând 220 de minute.