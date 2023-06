Miki de la K-pital: “Nu cred că sunt o femeie frumoasă”! De ce a refuzat să pozeze în Playboy

Miki de la K-pital consideră că nu este o femeie frumoasă, ci doar una drăguță. Cu modestie, cunoscuta cântăreață ne vorbește despre începutul carierei si despre Profa Mihaela Runceanu.

Miki de la K-pital, dezvăluiri despre perioada succesului

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Miki de la K-pital ne povestește cum s-au ‘născut’ piesele ‘Hei’ și ‘Vibrații’, piese cu un succes uriaș în anii 2000. De asemenea ne spune și cum a ajuns ea să cânte cu vocea aceea de ‘copil’ pe toate piesele, cine i-a dat ideea s-o folosească.

Miki de la K-pital își aduce aminte că majoritatea prezentatorilor de spectacole o anunțau la scenă ‘Miki de la K-pitală’ și că, în prezent, folclorul este cel mai apropiat de sufletul ei. Frumoasa cântăreață ne dezvăluie secretul relației ei de iubire și își aduce aminte ce a însemnat pentru ea Mihaela Runceanu.

Cum s-a ‘născut’ vocea K-pital: “Ăsta e timbrul, așa trebuie să cânți tu în trupa asta”

Piesa ‘Hei’ a avut un succes imens. Îți mai aduci aminte cum s-a născut? Vreo întâmplare de la filmări?

-Melodiile K-pital, toate, erau foarte ritmate și cu un text foarte vesel, eram pe veselie chiar dacă aveam două cuvinte la refren. Alea trebuiau să fie pe veselie, nu aveam cum alfel. Ne adunam în studio la Alex și la Vlad și acolo făceam texte, depinde ce ne venea în cap pe moment. Totul era o glumă și o joacă, ne imaginam noi cam cum ar trebui să fie piesele.

Pot să-ți spun și cum s-a născut , vocea aceea de copil, foarte veselă. Prima dată când i-am întâlnit pe băieți am fost la Alex acasă și el avea foarte mulți căței. Eu am început să vorbesc cu cățeii, îi alintam, și el a zis ‘ăsta e timbrul, așa trebuie să cânți tu în trupa asta, așa trebuie să ai vocea’.

“Ne-a luat cumva prin surprindere locul întâi în topuri”

Piesa ‘Vibrații’ a ajuns, într-o săptămână, pe locul 1 în top Radio Contact. Cum a fost?

-Ne-a luat cumva prin surprindere locul întâi în topuri și nu am mai făcut clip, pentru că nu mai avea rost. Piesa era peste tot, am mers cu ea în emisiuni și oamenii mă știau. O isterie totală, ne-a surprins pe toți. Am fost la Radio Pro FM, la emisiunea lui Andrei Gheorghe, i-am zis că nu am mai apucat să facem videoclip. Dar el a zis ‘gata, hai să facem un clip aici’. Cum era el glumeț ne-a făcut un videoclip pe holurile radioului, ca o joacă.

Îți mai aduci aminte un moment de pe scenă, haios sau penibil, dar de neuitat?

-Haios ar fi că, de foarte multe ori, prezentatorii, înainte de spectacol când trebuiau să mă prezinte, eu le spuneam ‘Miki de la K-pital’. Părea că au înțeles și, când urcam pe scenă, mă prezentau ‘Miki de la K-pitală’. Momente penibile n-am avut, poate doar când m-am împiedicat pe scenă în timp ce cântam, sau mi s-au rupt pantalonii în fund. Una mai nasoală a fost când m-au apucat crizele de apendicită pe scenă, eram în Arad, am căzut în genunchi de durere și cam asta a fost.

Stilul preferat: “Folclorul românesc este cel mai apropiat de sufletul meu”

Poți să cânți aproape toate stilurile muzicale. Totuși, care este mai aproape de sufletul tău?

-Îmi place să cânt orice, pentru că asta fac de mică, îi cântam bunicii mele. În special, când bunica țesea la război, eu îi cântam muzică populară de pe pick-up. Puneam plăci și îi cântam Maria Ciobanu, Ion Dolănescu, absolut orice. Și aveam cam 5 ani. Folclorul românesc este cel mai apropiat de sufletul meu pentru că, de când bunica nu mai este, parcă mai mult simt treaba asta. Îmi aduc aminte de ea, de copilărie, sunt româncă, ce să mai.

După părerea ta, ce îi lipsește acum industriei muzicale românești?

-Cred că totul a evoluat foarte frumos, există diferite genuri de muzică, sunt o grămadă de artiști care cântă foarte bine. Fiecare cântă ce îi place, slavă Domnului. Iar ascultătorii sunt liberi să aleagă ce stil de muzică doresc să asculte.

“Nu cred că sunt o femeie frumoasă”

Consideri că frumusețea ta a reprezentat un atu în meseria pe care ți-ai ales-o?

-Nu cred că sunt o femeie frumoasă. Cred că sunt o femeie drăguță, care a ales de la părinții ei trăsăturile cele mai frumoase. Probabil și asta contează, să fii un pic drăguță. Sunt artiști foarte urâței care au avut mare succes.

“Nu anunțam pe nimeni că plec și bunica mă căuta în tot satul”

Cum a fost copilăria ta?

-Copilăria mea a fost foarte frumoasă, la țară la bunici. Aveam niște bunici extraordinari, am fost un copil liniștit. Cu multe animale în curte. Mai plecam de acasă, era o bătrână lângă casa bunicii. Era singură și mai mergea la pescuit, mă lua și pe mine cu ea. Doar că eu nu anunțam pe nimeni că plec și bunica mă căuta în tot satul, și apoi exista și o chelfăneală.

Bunicii tăi au fost foarte importanți în viața ta. Ce crezi că ai învățat de la ei?

-De la bunici am învățat cei 7 ani de acasă, să fiu eu și să-mi văd de treaba mea. Să-mi văd lungul nasului, să nu mă intereseze de ceilalți și să nu mă bag în discuții aiurea. Să am bun simt. Am iubit-o și o iubesc pe bunica din tot sufletul meu.

“Am ajuns la cor și așa mi-am început cariera”

La 10 ani te-ai mutat în București. Cum ai simțit această schimbare?

-În primul rând mama m-a lăsat la bunici pentru că avea o muncă de teren, nu avea cu cine să mă lase. Când am crescut am venit în București, eram prin clasa a 6-a, și m-am acomodat foarte repede. Am avut profesori foarte buni și înțelegători. Am făcut școala în Berceni și acolo, într-o zi, a venit o doamnă profesoară de canto de la Palatul Copiilor și m-a pus să cânt. M-a selectat și am ajuns la cor. Așa mi-am început cariera.

Ce a însemnat pentru tine Mihaela Runceanu?

– a fost ca o a doua mamă și o profesoară foarte bună. Sincer, mi-a fi plăcut să trăiască și acum.

“Nu am intrat aiurea în găști să fumez și să chiulesc”

Cum ai fost în perioada liceului? Rebelă sau timidă?

-În liceu eram o elevă normală, mergeam la ore și nu lipseam. Doar când aveam spectacole nu veneam, dar duceam scutiri. Nu am intrat aiurea în găști să fumez și să chiulesc.

Când te-ai îndrăgostit prima dată?

-Cred că la grădiniță, îmi plăcea un băiat și cam atât. Tot mă rușinam și mă ascundeam de el.

Mai ții minte când ai câștigat primii bani?

-Primi mei bani câștigați au fost la un Festival de muzică ușoară care s-a ținut în București. Am luat trofeul și am câștigat un buchet mare de flori, cadouașe și 50 de dolari. I-am dus mamei mele banii, i-a folosit ea în casă.

Despre jumătatea ei: “Suntem pe aceeași lungime de undă”

Ce înseamnă Răzvan pentru tine? Care este cea mai importantă calitate a lui?

-Este un tip foarte echilibrat și este foarte atent. Îmi aduce mereu flori, iubește foarte mult animalele de comapnie și ăsta este un lucru extraordinar. Suntem pe aceeași lungime de undă. Noi am avut foarte mulți căței și pisici găsiți sau loviți de mașină. Pe majoritatea el i-a adus acasă, i-am crescut și i-am dat spre adopție. Are un suflet bun și de asta .

Rețeta unei relații frumoase: ”Secretul este iubirea”

Care este secretul unei relații de 20 de ani? Ce trebuie să faci și ce nu, ca să dureze?

-În primul rând secretul este iubirea, să-l înțelegi și să-l accepți pe cel de lângă tine cu bune și rele. Pentru că viața are de toate și cele rele trebuie discutate, nu lăsate. Pentru că ele se adună și atunci când se întâmplă asta e cam rău, nu se mai pot repara. Nu sunt în măsură să dau sfaturi, eu spun doar ce facem noi, prima este iubirea.

Care a fost cel mai greu moment din viața ta?

-Nu cred că am avut un moment greu în viața mea, mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut dar am trecut cu bine peste ele și sper să trec în continuare peste orice se ivește.

Când ți s-a propus, de ce ai refuzat să pozezi pentru Playboy?

-Nici nu mai țin minte, știu că mi s-a propus la un moment dat. Nu era potrivit atunci, dar era o modă să pozezi pentru Playboy.

“Am plâns când i-am văzut cum joacă”

Ce nu știe lumea despre tine și ai vrea să spui azi?

-De când m-am apucat să cânt folclor mai serios, cu taraf, am decis că trebuie să învăț să și joc românește. Într-o zi cântam la unul din restaurantele din Otopeni și a venit trupa lui Nea Marin, cu toți dansatorii. Au făcut o mare petrecere, eu le-am cântat și ei au dansat. Am plâns când i-am văzut cum joacă. Atâta energie și atâta vibrație și mi-am spus ‘gata, vin și eu la școală’. Deja am un an de zile de când merg la școala de dans ‘Larisa și Marin Barbu’ și îmi place de nu mai pot. Îmi pare rău că nu m-am apucat de mai mult timp.

Ce planuri și proiecte ai pentru anul 2023?

-Multe proiecte cu trupa mea, Miki Live Band, avem multe spectacole și cântări. Mergem și prin țară, ne place ceea ce facem, cântăm mai multe genuri muzicale. Va veni și o piesă originală la un moment dat, pentru toți fanii mei. Să fim sănătoși și să auzim de bine.