Mircea Lucescu a revenit în România la începutul lunii noiembrie 2023, când a rămas liber de contract după ce . „Il Luce”, legendă a fotbalului giuleștean, a avut doar cuvinte de laudă atât la adresa lui Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, cât și la adresa lui George Copos.

Mircea Lucescu i-a comparat pe Dan Șucu și George Copos: „Pe el îl admir. El e prietenul meu”

Mircea Lucescu este dorit cu insistență în Giulești. Obiectivul declarat și asumat, de a-l aduce pe „Il Luce” la Rapid, , în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, la finalul anului trecut.

ADVERTISEMENT

Întrebat despre Dan Șucu, Mircea Lucescu s-a rezumat în a folosi doar cuvinte de laudă. La un moment dat, cel mai titrat antrenor român l-a comparat pe acționarul majoritar de la Rapid cu fostul finanțator George Copos. Omul de afaceri a patronat Rapidul în perioada 1992-2013.

”Rapid are un conducător excelent. Este un om cu experiență care a reușit în domeniul lui. Se vede modul în care și-a condus afacerea. Suporterii sunt entuziasmați. Au un stadion de care profită în totalitate.

ADVERTISEMENT

Dan Șucu este un om pe care îl admir, Copos e prietenul meu. Sunt convins că și el face precum George Copos, care a avut rezultate. Din păcate, oamenii nu au avut răbdare. Din cauza unei greșeli, echipa poate să cadă”, a declarat Mircea Lucescu, la .

Dan Șucu a făcut un anunț major la Fanatik SuperLiga: „Mircea Lucescu este obiectivul meu. Este un uriaș!”

Principalul obiectiv al lui Dan Șucu la Rapid în 2024 este aducerea lui Mircea Lucescu în Giulești. Rămas liber de contract, „Il Luce” este văzut ca fiind o soluție fantastică la Rapid de către Dan Șucu. Totodată, Marian Iancu, fostul patron al lui Poli Timișoara, este de părere că aducerea lui Mircea Lucescu la Rapid este un pas important spre .

ADVERTISEMENT

„Unul dintre marile obiective pentru Rapid în 2024 a fost, este și va rămâne domnul Mircea Lucescu. Îl apreciem enorm. Este nu doar un mare antrenor, este în primul rând un mare om de fotbal, iar expertiza sa ar fi absolut fantastică pentru Rapid.

Dacă vreți, este un obiectiv de-al meu personal să încerc să-l conving pe domnul Lucescu să vină alături de noi în proiectul Rapid sub orice formă ar dori domnia sa. Am inițiat discuțiile încă de-acum câteva luni, aproximativ 6 luni dacă nu mă înșel.

ADVERTISEMENT

Mingea este la domnul Lucescu. O să vreau să ne întâlnim și zilele următoare, probabil după sărbători. Ar fi absolut fantastic ca un uriaș în al fotbalului, precum Mircea Lucescu să vină lângă proiectul Rapid.

Repet, sub orice formă ar dori domnia sa. Nu are sens să discutăm despre expertiza lui Mircea Lucescu, nu are sens să discutăm despre acest om care reprezintă esența. Mircea Lucescu este esența fotbalului”, a declarat Dan Șucu, la FANATIK SUPERLIGA.