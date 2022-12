Mircea Rednic, atac direct la Răzvan Zăvăleanu: “Băi, nea’ Caisă, tu ai 12.000 de euro! Tu stai pe salariul ăsta de nesimțit?”

La un an după ce a fost demis de la Dinamo, în decembrie 2021, Mircea Rednic a lansat un atac dur la adresa lui Răzvan Zăvăleanu. Fostul antrenor al “câinilor” susţine că oficialului îi convine situaţia de la club, în condiţiile în care primeşte un salariu lunar uriaş.

Mircea Rednic l-a atacat fără menajamente pe Răzvan Zăvăleanu: “Normal că îți convine, la ce salariu ai pe lună”

Recent, FANATIK . Administratorul judiciar al clubului ar trebui să încaseze, în perioada de insolvenţă, 1.015.000 de euro, un onorariu aproape cât toate salariile angajaților de la Dinamo la un loc. Mircea Rednic îl acuză pe Răzvan Zăvăleanu că vrea să rămână până în 2025, timp în care ar câştiga un salariu uriaş şi ar avea parte de bonusuri.

“Zăvăleanu nu e administrator judiciar. Ăla e de toate. E și contabil, și casier. El se bagă la mai multe, el împarte banii, el împrumută, el își ia împrumutul. Deci, el face și ce nu trebuie să facă. El, ca societate care a preluat o echipă în insolvență, avea obiectivul, obligația să reducă chieltuielile. Dar așa de bine le-a redus de s-au ajuns la nouă milioane și ceva. Asta a spus și Badea.

Nu se poate! Ei au venit și ce au făcut? N-au făcut nimic! Ok, faci cheltuieli, dar nu retrogradezi! Domnule de la Hotel RIN, care a fost menirea ta? Ce ai făcut tu? Tu asta vrei, să se ajungă până în 2025. Normal că îți convine, la ce salariu ai pe lună. Salariul merge, are bonus de luat. Chiar dacă nu și-a luat bonusurile, oricum o să și le ia. Dar salariul îi merge, la băiat, și are un salariu foarte bun.

Au pierdut patru jucători, nu talentați, ci foarte talentați: Țone, Curea. Copiii ăia aveau 2.000 de lei. Păi, băi, nea’ Caisă, tu ai 12.000 plus TVA. De ce nu ai renunțat la 2.000 de euro, ca să le dai măcar încă 500 de euro, să aibă și ei 1.000 de euro, să poată să ajungă la Săftica, la antrenamente.

Cu 2.000, săracii, nici nu ajungeau. Le-am dat eu bani. Am vorbit cu Iulică (n.r. Iulian Mihăescu, antrenor secund la Dinamo) și mi-a dat el. Păi, ce faci, mă? Tu stai pe salariul ăsta de nesimțit și ne pierzi patru jucători talentați. A zis bine Șerdean: ‘Bă, frate, tu administrezi, nu faci cum vrei tu'”, a spus Mircea Rednic pentru .

Mircea Rednic îl cere pe Dorin Şerdean în locul lui Vlad Iacob

Mircea Rednic a susţinut că Dorin Şerdean, , după ce a fost demis cu forţa, ar trebuie să-i ia locul lui Vlad Iacob, administratorul special al clubului în acest moment.

“Doar atâta fac un apel la suporteri și la dinamoviștii mei: S-o lase mai moale cu Zăvăleanu ăsta, că numai gura e de el! Șerdean, în mod normal, ar trebui să vină în locul lui Iacob, să fie administrator sportiv”, a mai declarat fostul antrenor al “câinilor”.

La începutul lunii decembrie, FANATIK a anunţat în exclusivitate că , după ce a folosit un limbaj jignitor la adresa creditorilor, pe care i-a numit “lipitori”.