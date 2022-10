Mircea Sandu, dezvăluiri incendiare! Autodenunț al fostului președinte FRF? „Sigur că vedeam blaturile, dar ce puteam face?”

și a recunoscut în premieră că au existat meciuri trucate în perioada în care era președintele FRF.

Mircea Sandu recunoaște că au existat blaturi în Liga 1. Cum se apără fostul președinte ale FRF

Mircea Sandu a vorbit pentru despre momentul în care a preluat FRF în 1990, într-o perioadă extrem de dificilă și incertă: „De când te naști ai și bucurii, și necazuri, ai și drepturi, și obligații, ai și lucruri bune, și lucruri rele pe care le faci. Gândiți-vă că în 1990, când eu am fost ales președinte, nu aveam nimic în spate. Nu din punct de vedere sportiv, ci din punct de vedere financiar, legislație, reguli”, a fost răspunsul fostului președinte al FRF cu privire la vina pe care o poartă în cei 25 de ani în care s-a aflat la conducerea fotbalului românesc.

ADVERTISEMENT

Analizând la rece, Mircea Sandu este mulțumit de ceea ce a realizat în mandatele sale de la FRF: „Am început atunci cu alea vechi și ușor, ușor, cu echipa aia care s-a format am început să lucrăm la aceste probleme. Nu era ușor să te adresezi Parlamentului, Guvernului. Ca să poți să inițiezi anumite acte legislative. Am construit un sediu, apoi terenuri la Mogoșoaia, am început să accesăm programe de la UEFA, am adus ulterior competiții în România. Chiar pot spune că am realizat multe”.

spune că avea mâinile și picioarele legate și a explicat ce risca dacă ar fi semnalat existența blaturilor: „Dacă eu m-aș fi dus la o Comisie și spuneam ‘Băi, ia vedeți că a fost blat!’, oare credeți că puteam să ajung și pe la pușcărie? Știți ce a făcut Daniel Florea, care era președintele Curții de Arbitraj pentru Fotbal din cadrul FRF, ulterior primar pe la sectorul SRI?

ADVERTISEMENT

S-a dus împotriva nașului lui de cununie, Ionuț Lupescu, a mea, a lui Meche, a lui Prunea, a lui Bela Kassai, a făcut denunț la DNA! Că am făcut trafic de influență împotriva lui sau la el ca să dea o decizie vizavi de Cazul Valiza”.

Mircea Sandu, despre blaturile din fotbalul românesc: „Sigur că le-am văzut, se vedea cu ochiul liber, dar probe nu poți să găsești”

Mircea Sandu se apară și spune că era foarte greu de demonstrat că : „Sigur că le-am văzut, se vedeau cu ochiul liber, dar probe nu poți să găsești, n-ai mijloacele necesare, ce să faci? Să-i asculți? Comisiile, da, puteau să-i cheme, să-i întrebe: ce scrie observatorul?, ce mai scrie presa? Astea sunt probele pe care le administrează, și ieri, și azi, și mâine, o astfel de Comisie”.

ADVERTISEMENT

„Nașul” a dezvăluit că i-a băgat în ședință în nenumărate rânduri pe șefii Comisiei Centrale a Arbitrilor: „Ia întrebați-i pe Crăciunescu, pe Grigorescu, de câte ori eu, ca președinte al Federației, i-am chemat sau m-am dus și le-am spus ‘Puneți-l p-ăla, puneți-l p-ăla!’. Eu îmi asum pentru că nu puteam să fac nimic.

Am văzut și eu la televizor Rocar – Petrolul, Ceahlăul – Dinamo și le-am spus: ‘Bă oameni buni, sesizați-vă, faceți ceva!’. Comitetul Executiv era ultima instanță și atunci am luat o măsură, dacă-mi aduc aminte. Ambele echipe au pierdut meciul, nu mai știu exact”.

ADVERTISEMENT

Mircea Sandu a fost surprins de decizia în cazul Cristian Săpunaru și a explicat că s-a aflat de multe ori în incapacitatea de a întoarce o decizie a Comisiilor: „Apropo de neimplicarea mea la comisii, am fost șocat de decizia de acum din cazul Săpunaru. Acea etapă de suspendare dictată este aproape nimic. Însă aceasta a fost decizia comisiei, nu putea să se implice nici Burleanu, nici nimeni. Exact în situația asta mă aflam și eu cu acele blaturi”.