Mirel Rădoi, despre varianta Adi Mutu la CFR Cluj: “Poate vrea să antreneze zilnic. Ca şi mine”

Mirel Rădoi a comentat posibilitatea ca Adrian Mutu, selecţionetul României U21, să preia banca tehnică de la CFR Cluj, după demiterea lui Dan Petrescu.

Varianta Adrian Mutu la CFR Cluj a fost prezentată în exclusivitate de FANATIK încă din luna iulie, iar ideea prinde contur după ce campioana l-a dat afară pe omul care a adus ultimele 3 titluri.

Despărţirea dintre Dan Petrescu şi ardeleni a survenit după meciul pierdut de CFR în faţa lui Poli Iaşi în Cupa României, patronul Neluţu Varga declarând pentru FANATIK că principala ţintă pentru banca tehnică este chiar Adrian Mutu.

Mirel Rădoi, despre Adi Mutu: „E tentant să meargă la CFR“

„Nu ştiu ce gândeşte Adi şi eu nu pot să mă pun în situaţia lui, pentru că nu ştiu cum şi-a calculat el paşii în carieră. Poate şi el are simţurile pe care le am şi eu, să încerc zi de zi să antrenez. El poate are mult mai intense trăirile astea şi vrea să antreneze la un club.

Dar ar pierde Olimpiada, ar pierde Campionatul European de Tineret, dacă ar accepta să plece la o echipă de club în clipa asta. Nu pot să mă pun în postura lui.

E tentant să meargă la CFR, dar nu ştiu ce gândeşte Adi, ce vrea de la o echipă de club. Poate vrea o echipă apropiată de naţionala de tineret, care să joace ofensiv. E alegerea lui în momentul de faţă. Cred că şi-a calculat bine paşii“, a declarat Mirel Rădoi la Telekomsport.

Adrian Mutu a reuşit să obţină calificarea naţionalei mici la Campionatul European de Tineret din 2021, după o remiză 1-1 cu Danemarca în ultima rundă.

Tragerea la sorţi pentru grupele Euro U21 va avea loc pe 10 decembrie, urmând ca turneul final să se desfăşoare între 24 martie şi 6 iunie 2021.

Competiţia va avea un format atipic, partidele din grupe disputându-se în luna martie, iar fazele eliminatorii, la două luni distanţă, încep în mai, iar finala are loc pe 6 iunie. La precedenta ediţie, România a ajuns până în semifinale, obţinând calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, care vor avea loc tot în 2021.

