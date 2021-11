Fanatik a aflat echipa pentru care Mirel Rădoi şi-a anunţat plecarea de la echipa naţională! Exclusiv

Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea la finalul meciului cu Armenia din octombrie, câştigat de România cu 1-0. A anunțat că va pleca de la echipa naţională la finalul preliminariilor, chiar dacă în acel moment, România avea şanse destul de mari de a ajunge la baraj.

Selecţionerul a dat atunci câteva declaraţii tari deşi mai avea de disputat meciurile cu Islanda şi Liechtenstein. Rădoi spunea că nici măcar soţia lui nu putea să îl facă să îşi schimbe decizia.

„Am spus destul de clar că nu voi mai continua, dar ar trebui să vorbim despre partidele rămase, nu despre situația mea. Nu încerc să pun presiune pe conducerea Federației să vină cu un contract.

Dacă s-ar prelungi ar trebui să fie cu acordul meu. Îmi vine greu să cred că vreți să mai fiu aici după ce în tur nu mă mai voia nimeni. Nu are rost să mai discutăm. Mă știți. Dacă am zis așa, așa rămâne. Nu mă mai interesează.

Din luna noiembrie, echipa națională trebuie să își găsească antrenor. Indiferent ce se întâmplă, eu nu voi mai fi. Contractul meu se termină, îmi văd de treaba mea. Contractul meu se termină, să aduceți pe cine vreți dumneavoastră.

Eu am contract până în noiembrie, mai departe este treaba Federației. Nu mă poate întoarce nimic, nici măcar soția. Și dacă Federația ar face o ofertă, nu aș accepta”, clar şi răspicat.

FANATIK a aflat că selecţionerul a fost foarte decis în declaraţii pentru că şeicii de la Al Ain l-au contactat cu privire la posibilitatea de a prelua formaţia din Emiratele Arabe Unite.

În luna octombrie, liderul din Emirate a fost la un pas să îl piardă pe antrenorul Sergei Rebrov, dorit pe banca naţionalei Ucrainei după înlocuirea lui Andrei . Ucraineanul era în discuţii cu federaţia de la Kiev, însă pentru moment cele două părţi nu au ajuns la un acord.

Cum Al Ain a mers din ce în ce mai bine în campionat şi a urcat pe primul loc în ultima lună, Rebrov a luat decizia de a rămâne pentru moment la Al Ain, urmând ca naţionala Ucrainei să meargă pe mâna interimarului Oleksandr Petrakov până la finalul preliminariilor pentru Mondial.

Astfel, în luna noiembrie, Mirel Rădoi nu a mai fost atât de sigur pe el că va prelua Al Ain. Asta în condiţiile în care Sergei Rebrov a dus echipa pe primul loc în Emirate şi nici nu a plecat la naţionala Ucrainei.

În vară, un alt român trebuia să ajungă la Al Ain. Este vorba de căpitanul FCSB, , despre care FANATIK a scris că a primit o ofertă salarială fabuloasă de 120.000 de euro lunar, adică 1.440.000 de euro pe an.

Numai că FCSB şi Al Ain nu s-au înţeles la suma de transfer şi mutarea a căzut. Imediat după, Gigi Becali i-a pregătit un nou contract lui Florin Tănase, , cu 30.000 de euro lunar.

Un alt jucător român care a fost la un pas de un transfer la Al Ain în această vară a fost Andrei Burcă. Fundaşul lui CFR Cluj a suferit o entorsă în luna mai, înainte de meciurile naţionalei cu Georgia şi Anglia şi a ratat mutarea.

Mirel Rădoi s-a ţinut de cuvânt şi la finalul meciului cu Liechtenstein şi-a anunţat plecarea de la echipa naţională. Selecţionerul a precizat că s-ar fi întâmplat la fel şi dacă .

Din momentul în care nu am reuşit să închei în primele două clasate, am luat decizia. Nu mi-a fost uşor. Le-am comunicat băieţilor. Ne-am pus amprenta în multe meciuri prin posesie, joc elaborat. Am reuşit să fim agresivi când nu am avut balonul. Dacă vom retrage jucătorii de perspectivă în propriul careu, nu cred că vom reuşi. Decizia era luată dinainte” – Mirel Rădoi, după ultimul meci ca selecționer