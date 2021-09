Mirel Rădoi își avertizează jucătorii înainte de Macedonia de Nord – România: „Va fi mult mai greu decât în tur!”

Selecționerul și-a avertizat jucătorii, cărora le-a transmis că duelul de la Skopje va fi mult mai dificil decât cel din tur, atunci când „tricolorii” s-au impus cu 3-2, în urma unui plin de răsturnări de evenimente, mai ales pe finalul confruntării.

Mirel Rădoi vrea neapărat o victorie, mai ales că alte trei puncte pierdute de macedoneni ar însemna șanse aproape nule pentru aceștia la calificarea pentru Campionatul Mondial din Qatar.

Mirel Rădoi își avertizează jucătorii înainte de Macedonia de Nord – România

a susținut o conferință de presă de la Skopje, înainte de meciul dintre Macedonia de Nord și România, iar tehnicianul și-a avertizat jucătorii că trebuie să fie mult mai prudenți, fiindcă meciul va fi mai complicat decât cel din tur:

„Cred că vor fi două partide diferite, cea de mâine va fi mult mai grea decât turul. Au schimbat antrenorul, sistemul de joc, sunt mult mai agresivi fără minge și mult mai rapizi pe tranziția pozitivă. În plus, calitatea individuală a lor face din Macedonia de Nord o echipă foarte bună în posesie.

Macedonia de Nord are jucători reprezentativi, precum Elmas, Bardhi. Îmi place că fiecare jucător se pune în slujba echipei, este o echipă mult mai periculoasă decât cea pe care am întâlnit-o la București. Probabil că venirea noului antrenor a fost un avantaj, acum fiecare jucător vrea să demonstreze că merită să fie titular.

Avem 17 jucători acum. E clar că starea emoțională de acum ne poate clătina puțin, dar ce nu ne doboară ne întărește. Este un moment oportun să arătăm cât de uniți suntem. Aș asemăna-o cu perioada de anul trecut când am jucat în Islanda. Cred că acest moment dificil va reuși să ne unească mai mult”.

„Chiar acum mi-a spus doctorul că jucătorii contacți direct cu Ianis au avut teste rapide negative, așteptăm rezultatele testelor PCR. Am schimbat structura antrenamentului, am scos două exerciții, dar am reușit să găsim un echilibru între celelalte exerciții. Ne așteaptă un meci mai greu ca în tur, asta e sigur.

Dorin Rotariu și Ianis Hagi au 4-5 teste PCR făcute. Din păcate, chiar nu știm de unde a apărut această problemă (infectarea cu COVID-19, n.r.) la ei.

Am început această acțiune cu 26 de jucători și în seara asta suntem 17 la antrenament, dar ne bazăm pe jucătorii pe care îi chemăm.

Nu se știe cine va juca, antrenamentele le facem cu toții, cine va intra în locul lui Ianis va ști ce are de făcut. Aș vrea ca acest moment să ne facă să înțelegem că trebuie să fim mai puternici”, a mai spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

„Nu mă gândesc că meciul nu se va disputa!”

„ . Noi mergem, ne antrenăm, ne pregătim pentru mâine seară și așteptăm decizia celor care au putere să dea verdicte.

Mă depășesc lucrurile astea, eu doar îmi fac treaba. Dacă apar surprize pe durata zilei de mâine vom vedea.

Nu știu dacă procesul pe care noi încercăm să-l avem cu jucătorii a funcționat sau dacă aceste victorii ne-au făcut mai uniți. Important e ceea ce facem de acum, avem nevoie de victorie mâine seară”, a .

„Chiar a trebuit să căutăm când am avut ultimele 3 victorii consecutive în meciuri oficiale, a trecut ceva timp, ar fi momentul ca mâine seară să câștigăm.

Cu o victorie aici vom scoate Macedonia de Nord din calcule și ar rămâne în bătălia pentru primele două locuri Germania, România și Armenia”, a mai spus selecționerul Mirel Rădoi.