Mirel Rădoi vrea să îşi dea demisia de la echipa naţională: “Am acest gând să renunţ! Poate trebuie să vină altcineva”

România a pierdut cu 2-3 meciul de la Erevan împotriva Armeniei şi ocupă locul patru în grupa din preliminariile pentru Campionatul Mondial. “Tricolorii” au pierdut după ce a condus cu 2-1 în minutul 86.

Mirel Rădoi a refuzat să închidă jocul la scorul de 2-1 şi, din păcate, schimbările au fost neinspirate în momentul în care am avut avantaj. Armenia a egalat după o greşeală de arbitraj în urma unui offside şi a marcat golul victoriei dintr-un penalty.

Mirel Rădoi vrea îşi dea demisia de la echipa naţională: “Este peste puterea mea de înţelegere la ce ne gândim”

După meci, selecţionerul României a declarat că se gândeşte să îşi dea demisia de la echipa naţională după acest rezultat, în condiţiile în care jucătorii nu au putut păstra un rezultat care o făcea pe România favorită la locul 2:

“Am revenit în joc şi aveam nevoie de atitudine şi personalitate la 2-1. Atunci ne-am relaxat şi am crezut că adversarii nu pot să întoarcă rezultatul. Îmi pare rău de efort, dar trebuie să vedem modul în care am luat golurile.

Îmi este imposibil cum se gândesc la altceva în afară de fotbal când sunt pe teren. Toţi cei patru apărători armeni sunt de picior drept şi noi facem cu totul şi cu totul altceva. La fiecare minge lungă a fundaşilor centrali noi avem emoţii.

Este peste puterea mea de înţelegere la ce ne gândim. Este un moment negativ pentru toată echipa. Ştii că adversarul vine peste noi. Mi-e greu să înţeleg cum a făcut acel fault George Puşcaş. În loc să fim calmi, să stăm pe două linii cu Claudiu sus, nu am făcut asta.

“În această seară momentele de blackout au fost mult mai mari decât în meciul cu Macedonia de Nord”

Nu ştiu cum i-am putut lăsa atât de liberi. În această seară momentele de blackout au fost mult mai mari decât în meciul cu Macedonia de Nord. În loc să îi ducem în margine de unde e mult mai greu, noi îi lăsăm să combine.

Am vrut să profităm de acele spaţii, să ne liniştim puţin, ne-am făcut-o. După ce am luat cartonaş roşu, unii nici fotbal nu ştiau să mai joace. Şi mai spunem că suntem tehnici.

Vi se pare că introducerea lui Alex Creţu a fost ofensivă? Nu am făcut-o să închidem jocul? În această situaţie vorbiţi cu conducerea Federaţiei să îi aducă pe acei antrenori defensivi. Vă pricepeţi mai bine, domnule Mironică. Poate noi nu ne pricepem aşa bine.

“Mă încearcă sentimente ciudate în momentul de faţă. Era un moment important pentru noi”

Dacă mereu găsiţi ceva mai departe, o să tot discutăm. Dacă v-am spus că Alex Creţu a fost introdus să închidem jocul, spuneţi că noi am avut doi atacanţi în teren, fără să vă uitaţi la dispunerea lor în teren.

Mă încearcă sentimente ciudate în momentul de faţă. Era un moment important pentru noi. Nu am reuşit să controlăm jocul şi am dat voie adversarului să revină. Mi-e greu să mă gândesc ce poate urma dacă am întors rezultatul.

“În momentul de faţă am acest sentiment să mă despart de echipă”

Poate ceea ce încerc să discut cu ei nu ajunge la urechea lor. Am schimbat un întreg compartiment, am încercat cu alţi jucători, am încercat cu Creţu şi pentru mine şi pentru noi, ca staff, este un semnal de alarmă.

Dacă echipa nu are atitudine când avem nevoie, ar trebui să îmi pun un mare semn de întrebare. În momentul de faţă am acest sentiment să mă despart de echipă. Vreau să treacă o perioadă de timp şi să îmi treacă acest lucru. Poate trebuie să vină altcineva.

Am avut aşteptări foarte mari. Am fost într-un moment bun. Dacă băteam Armenia eram pe locul 2 cu Islanda scoasă din calcule şi cu meciurile directe cu Macedonia de Nord şi Armenia. Şi am discutat cu ei”, a spus Mirel Rădoi la ProX.