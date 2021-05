Mirko Pigliacelli, foc și pară pe jurnaliști după înfrângerea cu Sepsi: „Vrei să faci scandal”

Înfuriat la culme după înfrângerea usturătoare suferită de echipa sa în etapa a șasea a play-off-ului Ligii 1, scor 0-2, în fața celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, Mirko Pigliacelli a găsit de cuviință să-și verse năduful pe jurnaliști.

„Dacă vrei să faci scandal, asta e altceva. Eu deja ți-am răspuns”, a răbufnit portarul italian în momentul în care reporterul Digi Sport a insistat asupra fazei din minutul 45, la capătul căreia Bogdan Mitrea a deschis scorul pentru echipa sa.

Nu a fost, însă, singura reușită a partidei, întrucât Claudiu Petrila, mijlocașul împrumutat de la campioana en-titre, CFR Cluj, a majorat diferența cu doar 10 minute înaintea fluierului final, printr-un șut super, în diagonală, de la 11 metri.

Mirko Pigliacelli, un car de nervi după eșecul cu Sepsi. S-a răzbunat pe jurnaliști

„Am stat în poziție și el a dat gol la vinclu, asta e explicația mea. Dacă vrei să faci scandal, asta e altceva. Eu deja ți-am răspuns”, a declarat Mirko Pigliacelli, făcând referire la golul marcat de Mitrea.

După două înfrângeri consecutive, U Craiova rămâne pe poziția a treia, cu 37 de puncte și iese, practic, din cursa pentru titlu. De altfel, Marinos Ouzounidis a recunoscut, imediat după meciul de la Sfântu Gheorghe, că echipa sa nu este pregătită să câștige campionatul.

„Am început foarte bine meciul, am avut șansa să înscriem primii. În acest tip de meciuri nu avem prea multe șanse de a marca. Dacă am fi înscris primii, am fi controlat altfel meciul. Primim gol la sfârșitul primei reprize, ne pierdem încrederea. Am avut un psihic slab azi.

Trebuie să lucrăm la acest aspect. Câteodată ține și de noi, dar și de calitatea adversarilor. Eu nu sunt mulțumit de reacția noastră din repriza a doua. N-am început bine repriza secundă, au venit și accidentările, a trebuit să jucăm cu Baiaram fundaș dreapta.

Trebuie să ne regăsim încrederea, avem un meci foarte important duminică. Poate că nu suntem pregătiți să luptăm pentru titlu. Putem îmbunătăți lucrurile, iar sezonul viitor ne putem descurca mai bine.

Știu de ce echipa nu joacă așa cum mi-aș dori, însă nu pot să spun public. Atunci când ai șansa de a înscrie, trebuie să marchezi. Nu avem în acest moment o echipă care să reacționeze după un gol.

Nu mă pot plânge de jucători. Trebuie să reacționăm, să ne pregătim pentru următorul meci. Nu putem renunța, nu o vom face. În primul rând, trebuie să câștigăm pentru noi”, a declarat antrenorul grec.