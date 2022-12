MM Stoica, impresionat de un jucător de la CFR Cluj: ”E un fel de Cristiano Ronaldo”

Ardelenii la formația dâmbovițeană și rămân la 4 puncte în spatele liderul Farul Constanța.

Un jucător de la CFR Cluj i-a luat ochii lui MM Stoica

Deși golurile celor de la CFR Cluj în acest meci au fost marcate de fundașii Denis Kolinger și Cristian Manea, managerul general al FCSB-ului, MM Stoica, a rămas impresionat de un alt jucător al campioanei României.

Oficialul ”roș-albaștrilor” s-a arătat încântat de jocul prestat de Ciprian Deac, în ciuda faptului că are 36 de ani. Mai mult, fotbalistul se află într-o formă fizică excepțională și a spus în mai multe rânduri că nu este deranjat de ritmul ridicat, cu jocuri din 3 în 3 zile.

”Nu cred că e aşa bine, din moment ce zic toţi că le e greu să joace din 3 în 3 zile. Dar… Deac joacă la 36 de ani şi e din ce în ce mai bun. El e un altfel de jucător. E un fel de Cristiano Ronaldo. Mai are puţin şi se mută în sala de sport”, a declarat MM Stoica, la .

Ciprian Deac este unul dintre cei mai constanți jucători de la CFR Cluj și unul dintre cei mai folosiți de antrenorul Dan Petrescu. La întâlnirea împotriva Chindiei, ea a oferit pasa decisivă la golul croatului Kolinger.

Deac a fost dorit de Gigi Becali la FCSB

Ciprian Deac a strâns peste 400 de meciuri în tricoul lui CFR Cluj. În perioada în care mijlocașul s-a aflat în Gruia, echipa a avut o , ajungând să domine fotbalul românesc.

Fotbalistic vorbind, cifrele vorbesc de la sine. Deac are șapte titluri în palmares cu CFR Cluj. Între care cinci, la rând, în ultimii ani. Și-a mai trecut în palmares, tot cu gruparea din Gruia, de două ori Cupa României și de cinci ori Supercupa.

Este, așadar, fără îndoială, un nume sinonim cu succesele grupării din Gruia. Și și-a atras respectul inclusiv din partea rivalilor, între cei care nu și-au ascuns respectul pentru internaționalul ajuns la 36 de ani numărându-se inclusiv patronul FCSB, Gigi Becali.

”El le-a luat toate campionatele. Eu am vrut să îl iau când avea 5.000 salariu. I-am reproșat lui MM tot timpul că mi-a zis că e terminat. Nu l-am luat, l-au luat ei. Am vrut să îl iau cu 20.000 salariu, am semnat contractul cu el, a venit la București, dar a rămas la CFR”, spunea Becali cu amărăciune în urmă cu ceva vreme.