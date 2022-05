Mohamed Salah vrea să se răzbune pe Real Madrid: „Ne-au învins deja într-o finală”. Reacțiile „cormoranilor” după Villarreal – Liverpool 2-3

Liverpool va juca , după ce a învins-o pe Villarreal cu scorul general de 5-2. În ultimul act, care va avea loc la Paris, pe 28 mai, „cormoranii” vor da piept cu învingătoarea dublei Real Madrid – Manchester City.

Mohamed Salah își dorește ca finala UEFA Champions League să fie Liverpool – Real Madrid

Autor a opt goluri și două pase decisive în această ediție de Liga Campionilor, Mohamed Salah a vorbit la finalul meciului din Spania despre forma sa și despre faptul că și-ar dori să dea piept cu Real Madrid în ultimul act. În 2018, „galacticii” au cucerit trofeul chiar în fața „cormoranilor”, după ce s-au impus la Kiev cu scorul de 3-1.

„Vreau să joc împotriva lui Madrid, ne-au învins deja într-o finală, deci hai să jucăm din nou. Mereu, la începutul unui sezon, îmi impun anumite obiective. Știu exact ce vreau să obțin cu echipa mea, dar mă gândesc și la randamentul propriu.

(n.r. dacă 30 de goluri și 15 pase decisive sunt peste sau sub ceea ce și-a propus): Sub! Da, am așteptări mari de la mine. Sincer, nu am mai spus asta niciodată, dar voiam să ajung la 40 de goluri în acest sezon și la 15 assisturi.

Am bifat numărul de pase decisive, acum trebuie să mă concentrez pe marcarea de goluri. Trent (n.r. Alexander-Arnold) cred că va fi supărat să audă că am în plan și un număr de assisturi pentru un sezon, având în vedere că el e cel mai bun pasator din Premier League, dar așa sunt eu, îmi setez obiective înalte”, a declarat Mohamed Salah, după Villarreal – Liverpool 2-3.

Căpitanul van Dijk trage un semnal de alarmă după victoria cu Villarreal, scor 3-2: „În prima parte n-am jucat fotbal”

Liverpool, care nu a pierdut decât un meci în 2022, a trăit cu emoții returul de la Villarreal. La pauză, „cormoranii” au fost conduși cu 0-2, scor care ar fi trimis partida în prelungiri. La final, căpitanul Virgil van Dijk a dezvăluit .

„Ne-a spus să jucăm fotbal, să jucăm în felul lui Liverpool. Mai bine zis, să jucăm așa cum o făcusem tot sezonul. Să avem posesia și să ne demarcăm mult în careu și în spatele liniei apărării adverse.

Dar și să arătăm cât de mult ne dorim să ajungem în finală. Așa a început. Apoi, am dominat a doua repriză și am jucat foarte bine. În prima parte, nu am jucat fotbal. Nu ne-am mișcat suficient și am luat deciziile greșite, așa că am pierdut mingi în situații dificile. Primul gol venit după trei minute a pus și mai multă presiune pe noi.

(…) Astăzi ați văzut că ne-am chinuit în prima repriză și puteam fi eliminați. Așa e fotbalul, micile detalii fac diferența. În finală jucăm ca să câștigăm, va fi o zi fantastică alături de fanii noștri. Abia aștept”, a declarat Van Dijk.

Jurgen Klopp ar putea realiza o cvadruplă istorică: „Mulți s-ar fi bucurat să fim eliminați”

În urma calificării în finala Champions League, Liverpool a rămas în cursa pentru cucerirea tuturor celor patru trofee puse în joc. Liverpool și-a acontat deja Cupa Ligii, dar vrea și Premier League, Liga Campionilor și Cupa Angliei.

„Am jucat foarte multe meciuri, suntem angrenați în 3 competiții și încă nu am terminat. Știu poveștile astea, în prima repriză multă lume s-ar fi bucurat să fim eliminați. Este dificil să te califici în 3 finale, dar am reușit să facem asta”, a mai declarat Klopp, după calificarea în finala UCL.

Jurgen Klopp scrie istorie pe Anfield Road. Neamțul e primul tehnician care îi duce pe „cormorani” în toate finalele competițiilor în care sunt angrenați. Pe 28 mai, Klopp va juca pentru a patra oară în finala Ligii Campionilor, egalând astfel recordul deținut de Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson și Carlo Ancelotti.