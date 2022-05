Cum a întors Jurgen Klopp la pauză soarta semifinalei Villarreal – Liverpool: ”Am știut ce am făcut greșit”

Spaniolii au egalat rapid scorul la general, dar ”cormoranii” au avut o parte secundă absolut formidabilă, au marcat de trei ori și .

Ce le-a spus Jurgen Klopp jucătorilor săi la pauza meciului Villarreal – Liverpool

La finalul întâlnirii Villarreal – Liverpool, Jurgen Klopp a dezvăluit că la pauza meciul de pe Estadio de la Ceramica le-a explicat jucătorilor săi unde au greșit și le-a cerut să intre pe teren și să joace fotbalul pe care îl știu cel mai bine.

”Este fantastic. Știam de dinainte că asemenea lucruri se pot întâmpla, să luăm primul gol atât de repede. Nu a fost ceea ce ne-am dorit. Vreau să spun că le port tot respectul celor de la Villarreal.

La pauză, am știut ce am făcut greșit. A trebuit să le arăt ce nu au făcut bine. Le-am spus că dacă tot am venit, trebuie să ieșim pe teren și să jucăm. Tot respectul pentru felul în care au reacționat băieții în repriza a doua.

Dacă jucam la fel ca în prima repriză, nu am fi ajuns în finală. Dacă tot suntem aici, trebuie să încercăm să câștigăm”, a declarat tehnicianul german, după calificarea fantastică în finala Champions League.

Liverpool a ajuns în a 10-a finală

a fost în extaz după ce Liverpool a reușit o revenire fantastică în a doua repriză a meciului retur cu Villarreal din semifinalele Champions League și a ajuns în ultimul act al competiției pentru a treia oară în ultimele cinci ediții.

De partea cealaltă jurnaliștii spanioli elogiază prestația curajoasă a lui Villarreal în prima repriză a returului cu Liverpool și pune ratarea calificării pe forța adversarului și pe căderea fizică a jucătorilor lui Unai Emery.

Este al celei mai importante competiţii continantale. Totul a început în sezonul 1977-1978, când englezii au învins-o pe Borussia Monchengladbach.

Pentru calificarea în finala Champions League, programată pe 28 mai, Liverpool a încasat un , bani pe care îi primesc echipele care ajung în ultimul act. Câştigătoarea trofeului îşi va mai adăuga în cont încă 4.500.000 de euro.