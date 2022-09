Moment incredibil la Dinamo! Un jucător a refuzat să intre pe teren: “Mi-au stricat viitorul!”. Exclusiv

Dinamo se confruntă cu multe dificultăţi şi în Liga 2. Situaţia financiară nu este grozavă, iar echipa este deocamdată în coada clasamentului, cu doar două victorii obţinute în primele şapte etape.

Un jucător de la Dinamo a refuzat să intre pe teren: “I s-a transmis să își găsească un club la care să plece împrumut”

Iar după David Ţone, despre FANATIK , un alt tânăr jucător de la Dinamo a făcut un gest de neconceput. Claudiu Stan, în vârstă de 21 de ani, a refuzat să intre pe teren în meciul cu CS Tunari şi vrea să renunţe şi el la fotbal.

Vlad Iacob, administratorul special de la Dinamo, a declarat pentru FANATIK că jucătorul în vârstă de 21 de ani nu mai intră în vederile antrenorului după acest gest care denotă o lipsă totală de profesionalism:

“Claudiu Stan are o altă situație. El a fost chemat la antrenamentele primei echipe. Ovidiu Burcă a vrut să îl introducă pe teren în finalul meciului cu CS Tunari, iar el a refuzat. În acel moment a ieșit din vederile antrenorului.

I s-a transmis să își găsească un club la care să plece împrumut, noi fiind în insolvență nu putem elibera așa ușor jucătorii. Doar în unele situații speciale.

“Alții au rămas complet pe dinafară, nu și-au găsit niciun club”

Au fost jucători care au primit multe șanse, chiar și la prima echipă și au făcut-o mult sub nivelul așteptărilor, dar au fost cazuri particulare cu jucători liberi care au plecat gratis. Și a fost foarte bine fundamentată această decizie.

În cazul jucătorilor tineri care nu au evoluat, li s-a comunicat să își găsească echipe la care să joace sub formă de împrumut. Unii dintre ei au acceptat și și-au găsit, alții au strâmbat din nas și alții au rămas complet pe dinafară, nu și-au găsit niciun club.

“A fost o atitudine complet lipsită de profesionalism să nu intre într-un meci”

Cum a fost cazul lui Stan. El nu a înțeles. A fost o atitudine complet lipsită de profesionalism să nu intre într-un meci, chiar dacă i s-au oferit câteva minute. Situația lui este clară. Staff-ul tehnic a spus că nu se mai bazează pe el din cauza lipsei de profesionalism.

Nu vorbim de jucători cu o cotă extraordinar de importantă. . Dar este o decizie unilaterală care le aparține”, a spus Vlad Iacob.

Claudiu Stan acuză: “Conducerea s-a purtat foarte urât cu noi”

De cealaltă parte, jucătorul a reproşat că a fost tratat cu spatele de propriul club, spunând că a fost “expediat” de cei din conducere când le-a transmis că cei 2000 de lei pe lună nu îi ajung nici de transport:

“Conducerea s-a purtat foarte urât cu noi. Am fost de patru-cinci ori la club, dar ne-au expediat. Au spus că nu stau la discuții, mi-au spus că nu îmi dau drumul, deși le-am spus că nu pot să ajung la Săftica cu 2.000 de lei pe lună, care, de fapt, intră o dată la două-trei luni.

La Dinamo, trebuie să ai bani să joci! Nu faci bani din fotbal la Dinamo. În situația mea mai sunt mulți jucatori. Suntem cam cinci-șase anul ăsta. Au mai fost în trecut și mai mulți. Și așa o sa fie mereu! Mulți nu au curaj, dar mie mi-a ajuns. Nu fac fotbal să dau bani de la mine!

“Mă țin așa, să-și bată joc, chiar dacă mulți jucători sunt sub mine”

Nu am unde sa mai încerc să joc, pentru că cei de la Dinamo nu vor să îmi rezilieze! Dacă aveam câteva mii de euro, poate îmi reziliau. Dar pentru ei nu înseamnă nimic 2.000 de lei pe lună!

Și mă țin așa, să-și bată joc, chiar dacă mulți jucători sunt sub mine. Mereu am jucat la un an mai mare decât categoria mea de vârstă, am fost căpitan… Am avut ofertă de la Sporting Lisabona acum 3 ani și nu au vrut să mă lase să plec. Mi-au stricat viitorul!”, a spus Claudiu Stan pentru .

Patru jucători ai “câinilor” au plecat la CS Dinamo, echipa susţiută de MAI: “Au plecat acolo pentru că Dinamo le-a permis”

Patru tineri jucători de la Dinamo au plecat în această perioadă la echipa din Liga 3, CS Dinamo. Printre ei se află şi Daniel Dinu, unul dintre jucătorii care au fost la prima echipă a echipei din liga secundă până la venirea lui Ovidiu Burcă. Vlad Iacob a clarificat pentru FANATIK şi acest subiect:

“Jucătorii care au ales să meargă la CS Dinamo au plecat acolo pentru că Dinamo le-a permis. Dacă staff-ul i-ar fi considerat destul de buni pentru prima echipă i-ar fi păstrat. Ei sunt împrumutați acolo.

Între noi și CS Dinamo nu există nicio tensiune. Declarațiile pe care le-am mai văzut sunt niște opinii ale unor oameni care nu sunt prea sus în ierarhia clubului, avem o relație bună cu cei de la Clubul Sportiv și sper să fie așa și pe viitor”, a spus Iacob.