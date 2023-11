Motivul uluitor pentru care Cristi Balaj l-a evitat pe Ovidiu Hațegan: „Un om înțelept nu creează situații dificile!”

. Președintele ardelenilor a vorbit despre calitățile și despre forma pe care o are Ovidiu Hațegan. Cristi Balaj a mai discutat și despre motivul uluitor pentru care l-a evitat pe arbitrul central.

Motivul uluitor pentru care Cristi Balaj l-a evitat pe Ovidiu Hațegan

La FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a dezvăluit motivul pentru care l-a evitat pe Ovidiu Hațegan. Președintele celor de la CFR Cluj are o dispută mai veche unul dintre arbitrii care au făcut parte din brigada centralului de la meciul din Cupa României cu U Cluj, scor 1-1.

ADVERTISEMENT

, din cauza deciziilor pe care le ia în teren. Fostul arbitru s-a supărat foarte tare după un duelul câștigat de Rapid cu CFR, 2-1, din octombrie 2022. De atunci Cristi Balaj susține că Popa a făcut mai multe greșeli intenționate. Președintele ardelenilor a vorbit pozitiv și despre forma pe care o are arbitrul Ovidiu Hațegan.

“Din punctul meu de vedere, este la un nivel superior față de ceea ce înseamnă arbitrajul românesc. Prestația unui arbitru nu este, neapărat, în funcție de forma lui. Este și de ceea ce îți oferă jocul, cu cât apar situații mai dificile, mai grele sau mai greu de descoperit.

ADVERTISEMENT

Dacă ai și ghinionul să nu fi sprijinit având sistemul VAR. Să ai în cabină un arbitru care nu citește corect faza sau nu analizează așa cum se cere, atunci există riscul de a apărea greșeli. Din punctul meu de vedere el este 100%.

(n.r. Îl vezi să meargă la nivelul acela de Champions League?) Da, da, bineînțeles. Nu am discutat cu el nici înainte și nici după meci. Nu am vorbit, pentru că era Popa în brigadă și încă nu am depășit momentul acela cu Rapid.

ADVERTISEMENT

Am rămas marcat. Încă nu găsesc explicații, nu mi le-a dat nimeni și am rămas marcat. Evit. Un om deștept rezolvă situațiile dificile, unul înțelept nu și le creează. Deci, am zis să fiu preventiv”, a declarat Cristi Balaj.

Președintele lui CFR după remiza cu U Cluj din Cupa României

“Au fost mulți spectatori, o atmosferă frumoasă. Felicit ambele galerii, mai ales pentru faptul că nu au fost incidente. Este un motiv de mândrie pentru ceea ce s-a întâmplat. Diferența față de meciul precedent a constat în faptul că am avut jucători care s-au întors doar în repriza a doua.

ADVERTISEMENT

Jucători care au fost accidentați, care nu au jucat în meciuri de mult timp. Unii dintre ei nu au evoluat de 6 etape. Mă refer aici la Avounou. Tachtsidis și Bârligea au revenit după leziuni musculare, la fel ca și Krasniqi”

Și în repriza a doua, în special când au fost efectuate anumite modificări, am arătat același CFR despre care lumea a vorbit numai în cuvinte de laudă. Krasniqi nu a mai jucat pentru că a avut probleme musculare, mai precis o ruptură. Acesta a fost primul meci în care a intrat pe teren.

Jefte Betancor are probleme de sănătate. El a plecat supărat din cauza problemelor medicale. De fapt, avem documentul medical care confirmă anumite leziuni. Nu s-a luat încă o decizie, trebuie să se recupereze din punct de vedere medical. El are o leziune musculară chiar în zona abdominală. Nu știu dacă se poate trata la Belgrad. Nu suntem mulțumiți de rezultat pentru că am fi dorit să câștigăm. Am simțit că în repriza a doua am fi putut realiza acest lucru”, a mai spus Cristian Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Cristi Balaj, despre Ovidiu Hațegan și Cătălin Popa