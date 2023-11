Mustață refuză pactul cu Bocciu la FCSB – Rapid: „Nu plecăm de la zero, că nu suntem fraieri. Pleacă ei de la etajul 3”

Contre între liderii galeriilor FCSB și Rapid. La echipa lui Bergodi va fi susținută de doar 2600 de ultrași, chiar dacă liderul Bocciu și-ar fi dorit o peluză plină. Gheorghe Mustață a explicat de și-a refuzat omologul.

Gheorghe Mustață, de neîndeuplecat. A refuzat propunerea lui Bocciu pentru FCSB – Rapid

FCSB și Rapid se întâlnesc pentru prima dată în acest sezon, duminică, 5 noiembrie, de la ora 20:30, pe Național Arena. Liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, a dezvăluit că Bocciu a încercat un pact, dar a fost refuzat.

Șeful galeriei rapidiste a vrut ca echipa lui Bergodi să beneficieze de o peluză întreagă pe Național Arena și să revanșeze față de rivali, în retur, pe Giulești. Mustață nici nu a vrut să audă, având în vedere că în sezonul trecut s-a încercat un pact similar încălcat de alb-vișinii.

„Să-și aducă aminte domnul Bocciu că sezonul trecut am avut o înțelegere și nu s-a ținut de ea. Bocciu nu are cum să spună să o luăm de la zero, că nu suntem fraierii cuiva.

Am investit zeci de mii de euro să facem coregrafie pe stadionul lor și înainte cu vreo două zile de meci ne-au anunțat că sunt neserioși și nu ne mai oferă toată peluza, așa cum aveam înțelegerea.

Au băgat-o pe aia că nu -i lasă conducerea. Păi la noi, Dinamo a avut 400, așa a zis MM, dar pentru că i-am spus lui MM și s-a rezolvat.

Asta înseamnă sa fii om de onoare. Noi am fost, ei au uitat că nu au fost. Nu plecăm de la zero, pleacă ei de la etajul trei. 2600 și atât. De la ultimul etaj, să-și ia elan. Nu îmțeleg cum Dinamo sunt oameni și respectă înțelegerea, dar Rapid nu. Dacă erau corecți, mâine aveau o peluză întreagă”, a declarat Gigi Mustață pentru Gold FM.

Peluza Nord, mesaj războinic pentru jucătorii FCSB

În ultimele patru meciuri directe, Rapid a câștigat trei, iar FCSB unul singur. Important e ca oamenii să vină la stadion să vadă spectacol și din partea noastră și din partea Rapidului, să mărim fotbalul ăsta că e cam în jos.

Știm și noi, dacă te bate Rapidul cu lotul pe care-l ai și joci în spatele tău cu 40.000 de suporteri, înseamnă că trebuie să ne lăsăm de fotbal”, a explicat Mustață în direct la Fanatik SuperLiga.