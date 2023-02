Mutu a răspuns la întrebarea „ești dinamovist?”. „Aș minți să spun asta”. Cum comentează vânzarea lui Dinamo, dezvăluită de FANATIK. Video exclusiv

, iar antrenorul Rapidului a ținut să lămurească definitiv un subiect controversat care a ridicat multe semne de întrebare și controverse: Dinamo sau Rapid?

Adrian Mutu așteaptă ca Dinamo să revină în prima ligă: „Mi-aș dori”

Adrian Mutu sper că se confrunta cu fosta sa echipă în SuperLiga din sezonul viitor: „Mi-e greu să cred că se va întâmpla ceva ieșit din comun sau foarte, foarte repede. Eu îmi doresc pentru că am jucat la Dinamo și fotbalul românesc are nevoie. Mi-aș dori ca fosta mea echipă să revină”.

„Briliantul” le-a răspuns suporterilor „giuleșteni” care îl consideră „câine roșu”: „Nu, am fost dinamovist, pentru că am jucat la Dinamo. Un an, dar aici trebuie explicat ce înseamnă dinamovist. Adică știm ce înseamnă dinamovist, dar la ce se referă dinamovist: că ai îmbrăcat tricoul lui Dinamo sau faptul că e echipa ta preferată? Echipa ta favorită de când ești mic”.

Adrian Mutu e sincer și spune că de mic a simpatizat o singură echipă: „N-aș putea să spun acest lucru, pentru că eu sunt crescut la Pitești. E echipa mea favorită. În sensul ăsta nu sunt dinamovist. Aș minți să spun că îmi plăcea de Dinamo când eram mic. Mie-mi plăcea de FC Argeș, pentru că era echipa orașului meu.

Dup-aia normal că se creează… când joci la o echipă, și mai ales într-o perioadă frumoasă, cum am fost noi la Dinamo atuncea. Îți creează și acest spirit de apartenență, pentru că e normal. Așa cum s-a creat și la Rapid”, a mai dezvăluit antrenorul Rapidului, la

Adrian Mutu, mesaj pentru noii investitori ai lui Dinamo: „Transparența și sinceritatea ar fi benefică”

FANATIK a dezvăluit cine sunt noii investitori de la Dinamo, iar Mutu a spus clar: „Nu le recomand nimic pentru că nu sunt eu cel care decide. Vrei nu vrei, trebuie să ai răbdare. Transparența și sinceritatea din partea celor care au luat, ar fi benefică suporterilor lui Dinamo, să știe și ei la ce să se aștepte. Nu știu ce forță au în spate, sper pentru Dinamo”.

Fostul atacant al lui Dinamo așteaptă cu nerăbdare un derby cu Rapid: „Ceea ce aștept și contează e ca Dinamo să se întoarcă în Liga 1. Gândește-te dacă în campionatul ăsta aveam pe lângă echipele pe care le știm, plus Sepsi în ultimii ani, s-a întors Universitatea Cluj, Petrolul… Ce ar fi fost să fie și Dinamo să se lupte pentru play-off.

Reîntoarcerea lui Dinamo în Liga 1 ar fi benefică pentru fotbalul românesc și competitivitatea va crește, automat vor fi jucători cu mai multă calitate și vom fi mai pretențioși. Va crește și echipa națională”.

Ce înseamnă Rapid pentru Adrian Mutu: „Sunt lucruri care pot rămâne în sufletul tău pentru totdeauna”

Adrian Mutu a vorbit direct despre sentimentele sale pentru clubul alb-vișiniu: „În câteva zile fac un an pe banca Rapidului, deci acuma sunt rapidist. Doamne-ajută! Cum spuneam, începi să ții la echipă, mai ales să te bucuri, că sunt lucruri care pot rămâne în sufletul tău pentru totdeauna.

Atunci când îți intră un spirit își rămâne și îți va fi drag Rapidul tot timpul, adică nu ai cum. Băiețelul meu joacă la Rapid. El pot să spun că e rapidist. E rapidist cu acte în regulă, l-a legitimat săptămâna trecută, face 6 ani în aprilie.

Indiferent de distanță, el va rămâne la Rapid, pentru că îi place Rapidul. La el e altă poveste. Și probabil dacă îl vei întreba în 10-15 ani, probabil îți va spune altceva față ce se zic eu acum.

