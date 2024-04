N-a fost în formă! După Porumboiu, Balaj şi Şumudică, specialistul Marius Avram a fost contrazis oficial şi de CCA: golul lui Hasani din FCSB – Rapid 2-2 a fost anulat corect

Derby-ul FCSB – Rapid 2-2 de sâmbătă seara a fost unul spectaculos, dar plin de faze controversate, Aceștia au acuzat mai multe faze judecate în defavoarea lor, printre care și golul anulat lui Florent Hasani în minutul 23.

Fostul arbitru Marius Avram, acum analist tv, contrazis de conducerea CCA: golul lui Hasani a fost anulat corect!

Polemici aprinse după derby-ul FCSB – Rapid pe tema arbitrajului, cea mai contestată fază fiind cea a golului anulat rapidistului Hasani în minutul 23. Atunci, jucătorul oaspeților a înscris cu un șut din marginea careului, dar reușita a fost anulată de centralul Marcel Bîrsan pentru o poziție de ofsaid a lui Rrahmani, jucător aflat pe traiectoria balonului și în apropiere de portarului Târnovanu.

Majoritatea specialiștilor, printre care și foștii mari arbitri Adrian Porumboiu și Cristi Balaj, au fost de părere că golul a fost anulat corect și au argumentat decizia pe baza Regulamentelor FIFA și UEFA. S-a găsit însă și un „Gică Contra”, în persoana lui Marius Avram, care nu a prins o formă prea bună la „repriza a treia” a derby-ului, cea dedicată analizei fazelor controversate.

Acum analist tv, Avram a susținut în studio-ul Digi Sport, contrar tuturor evidențelor, că golul a fost anulat nejustificat, deoarece Rrahmani nu influențează faza și nu-l împiedică pe Târnovanu să intervină la mingea șutată de Hasani! Absolut uluitor!

„N-are nicio legătură dacă e sau nu pe traiectoria mingii, trebuie să obstrucționeze câmpul vizual. Aici e ofsaid evident. Dar, ca să fie golul anulat, mai trebuie să facă o mișcare clară să joace mingea, iar aici nu e cazul, arată că Rrahmani se ferește. Mai trebuie să facă și o mișcare evidentă prin care să împiedice portarul să joace mingea. Din câte văd eu aici, Târnovanu vede tot timpul mingea și nu mai avea nicio șansă să o salveze, deci după legile jocului golul este perfect valabil.

E o întrebare bună de ce n-a fost validat. Asistentul vorbește cu arbitrul și îl întreabă dacă influențează sau nu. Asistentul judecă ofsaidul, iar centralul decide dacă influențează. Cred c-ar fi trebuit să îl cheme la margine, să îi arate că Rrahmani nu influențează cu absolut nimic”, este analiza făcută de Marius Avram la

Kyros Vassaras îl contrazice pe Marius Avram: nu a fost gol valabil la Hasani

La două zile după meci, a venit și poziția oficială a CCA, care prin vocea președintelului Deci o nouă „bilă neagră” pentru Marius Avram, singurul care a văzut că reușita lui Hasani ar fi fost valabilă.

„În cursul unui atac, un jucător șutează spre poarta adversă în timp ce coechipierul său se află într-o poziție clară de ofsaid, fiind exact pe traiectoria mingii. Acesta face un gest evident foarte aproape de minge, deoarece, fără să o evite în ultimul moment, aceasta l-ar fi putut atinge.

El se află chiar în interiorul suprafeței de poartă adversă, aproape de portar, iar acțiunea sa, în conformitate cu Legile jocului, are un impact evident asupra capacității portarului de a juca mingea. Arbitrul și arbitrul asistent decid corect pentru ofsaid, iar golul nu este acordat. VAR confirmă decizia luată de arbitri pe terenul de joc”, este concluzia la care au ajuns membrii CCA după analizarea fazei.

Marius Şumudică, Adrian Porumboiu și Cristi Balaj l-au contrazis pe Marius Avram

Alți doi foști mari arbitri ai României, Adrian Porumboiu și Cristi Balaj, au analizat faza controversată și au avut o părere total diferită de a lui Marius Avram. Ei consideră că Rrahmani a influențat decisiv și golul a fost anulat pe bună dreptate.

„Din punctul meu de vedere este offside. Trebuie să vedem la ce distanță de minge a fost jucătorul Rapidului. N-aș crede că a fost penalty nici la faza din minutul 6, nu este o fază de care să zici că este penalty clar. Eu aș fi de acord că Rapid a fost dezavantajată dacă era la 2-3 puncte distanță, acum nu are nicio relevanță”, a spus

La fel de ferm a fost și unde a susținut că nu are niciun dubiu asupra fazei, golul fiind anulat corect. Iar comunicatul CCA i-a dovedit încă o dată că are dreptate, iar analizele sale pe fazele de arbitraj sunt cele mai corecte.

„Atunci când un atacant este în poziție afară din joc, în rază vizuală a portarului, în apropierea acestuia și are o mișcare, o acțiune ( în cazul acesta a sărit peste minge) care influențează capacitatea portarului, atunci termenul folosit în arbitraj este că atacantul are un impact asupra portarului și trebuie sancționat pentru ofsaid. Portarul nu plonjează, pentru că nu știe dacă atacantul va devia mingea sau nu. Nu am niciun dubiu, decizia este offside, golul a fost anulat corect”, spusese Balaj imediat după meci.

Mai mult decât atât, inclusiv rapidistul Marius Şumudică l-a înţepat la FANATIK SUPERLIGA pe Marius Avram după faza offside-ului: “Mai grav e că persistă în greşeală! L-am văzut şi duminică, şi-a menţinut părerea deşi lucrurile sunt extrem de clare la faza aia!”

„Marius Avram n-a fost în formă, dar mai grav este că persistă în greșeală. Am văzut că a apărut și duminică și a spus că își menține poziția și că nu e ofsaid. Dacă atâția oameni de fotbal au o părere și tu ești singurul care ai altă părere, și în continuare spui același lucru, e grav!” – Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA

Marius Sumudica IL FACE PRAF pe Marius Avram dupa ANALIZA FCSB - Rapid 2-2