“N-am emoții”. Concurenta care nu-și face griji că va fi eliminată de la Survivor 2023

Cu toate că a ajuns la vot cu fosta Faimoasă și gimnasta Ștefania Stănilă, dar și cu Andrei Krișan, Alexandra Ciomag nu se teme că ar putea pleca de la Survivor România 2023. Tânăra a mărturisit că nu are deloc emoții.

Alexandra Ciomag e sigură că nu pleacă de la Survivor 2023

Cu doar șase concurenți rămași în competiție, s- a terminat cu un consiliu dificil. La votul comun, Alexandra Ciomag și Andrei Krișan au avut același număr de nominalizări, astfel că amândoi au intrat la vot.

Iar Alexandra Porkolab și-a folosit simbolul . Pe de altă parte, Dan Ursa, care a obținut colanul de imunitate, a propus-o spre eliminare o fostă Faimoasă, pe Ștefania Stănilă.

Chiar și în aceste condiții, Alexandra Ciomag este încrezătoare și nu crede că va pleca de la Survivor România 2023. Concurenta este convinsă că drumul său spre marea finală de pe 24 mai nu se oprește aici.

„Mă așteptam la această nominalizare. Și la fel cum pot spune că mă așteptam, pot spune că nu am emoții. De ce? Pentru că am ajuns până în acest punct al competiție, în care cred că…cu toții am demonstrat de ce suntem în stare, ce voință avem, ce determinare, cum ne comportăm, cum suntem noi ca și caractere.

Și cei de acasă și-au făcut un tipare pentru fiecare. Iar având în vedere că nu este prima oară când sunt la nominalizare, pot spune că am încredere în mine și în cei de acasă. Că m-au păstrat cu un scop aici, să ajung cât mai departe.

Sunt la un pas de săptămâna mare, de marea finală. Într-adevăr, cu un picior în groapă acum la nominalizare, dar scap. Zic eu. Totodată, sunt fericită că trec prin aceste emoții pentru că n-am mai trecut de foarte mult timp”, a spus Alexandra Ciomag după ce a a fost nominalizată.

„Simt eu că drumul spre titlul de Survivor nu se oprește aici”

De altfel, Alexandra Ciomag a rememorat cele mai importante momente trăite la Survivor România 2023 și a mărturisit că este fericită că a avut această șansă. „Sunt recunoscătoare pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat în această competiție. Încă de când am venit aici am aterizat în exil. Eram în extaz. Apoi am făcut parte din echipa Războinicilor, de care am fost mândră, de fiecare dată.

Așa, cu greutăți, cu bune și cu rele am trecut peste. Apoi, pot spune că am avut onoarea de Cred că tot ce s-a întâmplat, s-a întâmplat cu un scop. Și simt eu că drumul spre titlul de Survivor nu se oprește aici. Și am încredere în cei de acasă”, a adăugat concurenta, la