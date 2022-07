Nasty, viață de film, 5 căsnicii și 5 copii. În ce relații a rămas Ilie Năstase cu fostele soții: “Ca și cum nu s-a întâmplat”

Ilie Năstase este cunoscut ca fiind unul dintre cei mai mari crai din tenis. S-a însurat de 5 ori, are 5 copii și nu de puține ori a fost cap de afiș cu viața amoroasă. În ce relații a rămas cu fostele partenere de viață? Am întâlnit-o pe Brigitte, cea de-a patra soție, la un eveniment de familie și ne-a dezvăluit că, după mariajul tumultuos cu Nasty, a rămas loc de “Bună ziua” și… atât.

Brigitte Pastramă și Ilie Năstase, doi străini după divorț

Brigitte Pastramă, fosta soție a lui Ilie Năstase, și-a refăcut viața cu Florin Pastramă în urmă cu trei ani, la numai un an de la divorțul de marele tenismen. Bruneta a fost căsătorită cu Ilie Năstase pentru o perioadă de cinci ani. Astăzi se salută dacă se întâlnesc, dar nimic mai mult. Înainte de bărbat care i-a schimbat viața după ce a fost impresionat de povestea ei prezentată la Acces Direct, Brigitte spune că a încheiat orice legătură cu Ilie Năstase în momentul în care au semnat actele de divorț.

Bruneta susține că mariajul lor este de domeniul trecutului și, cei patru ani scurși de la divorț, i se par o veșnicie. Întrebată în ce fel de relație se află cu Ilie Năstase, Brigitte Pastramă a declarat, pentru FANATIK, că fiecare se luptă pentru căsnicia lui, semn că este la curent cu despărțirile și împăcările fostului soț cu actuala lui parteneră de viață, Ioana Năstase.

“Fiecare cu viața lui. Nu avem niciun fel de relație. Ca și cum nu s-a întâmplat. Fiecare are căsnicia lui, se luptă pentru căsnicia lui și asta e! Așa stau lucrurile”, a declarat, pentru FANATIK, Brigitte Pastramă.

Întrebată dacă s-a mai intersectat cu Ilie Năstase și cum s-au comportat ținând cont de căsnicia cu năbădăi, din care nu au lipsit acuzațiile de agresiune sau infidelitate, Brigitte Pastramă a declarat că, în ciuda trecutului tumultuos, se salută respectuos.

”Ne salutăm și ne respectăm. Și cel mai mare respect este atunci când nu te bagi în viața partenerului tău de viață, cred eu. Mă bucur pentru fericirea lui”, a spus Brigitte Pastramă.

Ce spunea Brigitte despre Ilie Năstase: “M-a înșelat”

Brigitte Pastramă a vorbit despre culisele divorțului de Ilie Năstase la Antena Stars, în urmă cu doi ani. Aceasta dezvăluia că l-a văzut ca pe un zeu pe fostul tenismen, după bătăile pe care le încasa de la partenerul anterior. Ea a mai spus că a sperat până în ultimul moment că va reuși să îl schimbe pe marele tenismen.

„S-a purtat urât cu mine și mi-a făcut ce mi-a făcut. De aia mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat. Eu nu am văzut diferența de vârstă. Eu m-am îndrăgostit de el. Pentru mine a fost ca un zeu, după bătăile pe care mi le dădea Ovidiu. Ilie a pierdut în fața mea pentru că m-a înșelat și nu a fost corect cu mine.

Și am vrut să mă răzbun. Iar eu de aia m-am purtat urât cu el. Nu există compromis. Eu puteam să fiu fericită și să am totul. Dar eu am lăsat totul pentru că nu am vrut să fie compromis. Am știut că e așa, dar am crezut că se va schimba pentru mine și se va pocăi pentru mine”, a declarat Brigitte Pastramă la

Ilie Năstase s-a însurat de 5 ori și are 5 copii

Tenismenul Ilie Năstase a fost la viața lui un mare crai și nu a ascuns nici faptul că a avut mai multe relații decât mariajele sale. Mai mult, la un moment dat, el a glumit pe seama copiilor, despre care a spus că le-a pierdut șirul. Totuși, oficial, Nasty are 5 copii.

În tinerețe, Ilie Năstase s-a căsătorit cu Dominique Grazia, mai exact în 1972, și au avut un mariaj de zece ani, timp în care modelul belgian a dat viață primului copil, Nathalie.

În 1984, renumită pentru frumusețea răpitoare. În timpul mariajului, ei au adoptat doi copii, Nicholas și Charlotte. După 14 ani, Nasty avea să se despartă și de Alexandra, cu care nu a păstrat o legătură strânsă. Recent, fiica lui adoptivă, Charlotte, care deține cont pe Onlyfans, a făcut declarații despre relația inexistentă pe care susține că o are cu Ilie Năstase.

“Mi-a zis să fac orice pentru a câștiga bani”

„Ideea o aveam de ceva timp în minte, dar o discuție mai aprinsă pe care am avut-o cu tatăl meu m-a determinat să fac acest pas. Mi-a zis ceva de genul să fac orice pentru a câștiga bani, dar în cuvinte mai urâte. Eu nu mi-am mai văzut tatăl de la aniversarea celor 18 ani ai mei, adică de acum 14 ani.

L-am întrebat când o să ne mai vedem și mi-a răspuns că o să-l mai văd o dată până moare. Am vorbit cu Amalia Năstase chiar și când mi-am făcut cont pe OnlyFans și m-a încurajat. Mi-a spus: ‘Du-te și fă o grămadă de bani’”, a spus Charlotte, fiica adoptivă a lui Ilie Năstase, pentru

În 2003, Ilie Năstase a simțit din nou flurii iubirii și a cerut-o de soție pe Amalia Teodosescu, de care a divorțat în anul 2010. Amalia și Ilie au împreună două fete, Alessia și Emma Alexandra.

La un an de la divorț, Amalia Năstase și-a refăcut viața sentimentală cu Răzvan Vasilescu, dar a rămas în relații bune cu fostul soț, de dragul copiilor.

Pentru Nasty, a urmat o relație de 8 ani cu Brigitte Pastramă, dintre care 5 ani de căsătorie. și, la scurt timp, amândoi și-au refăcut viața amoroasă.

În aprilie 2019, Ilie a mers la Starea Civilă cu Ioana Simion, în vârstă de 46 ani, iar povestea lor a fost presărată cu numeroase despărțiri și împăcări.