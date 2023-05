Mulți fani Românii au Talent, supărați după ce Rareș Prisacariu a câștigat finala: “A memorat niște propoziții, ăsta e talent?! Copiii din Ucraina ar fi trebuit să câștige”

Românii au Talent 2023 a ajuns la final, iar câștigătorul acestei ediții a fost Rareș Prisacariu. Acesta a reușit să obțină cele mai multe voturi din partea telespectatorilor show-ului Pro TV și pleacă acasă cu banii.

Reacții de nemulțumire după ce Rareș Prisacariu a câștigat finala Românii au Talent 2023

Fanii show-ului au reacționat imediat după aflarea rezultatelor. Ca de fiecare dată, au existat și persoane nemulțumite de faptul că favoritul lor nu a câștigat și au lăsat mai multe mesaje de nemulțumire pe pagina oficială de Facebook a emisiunii.

“Dezamăgitor, dar era de așteptat! A memorat niște propoziții! Ăsta e talent?”, “Nu mă mai uit la această emisiune niciodată”, “Care este talentul? Românii au fost nedrepți și rasiști ca de fiecare dată. Felicitări finaliștilor!”, “Copiii din Ucraina, părerea mea, ar fi trebuit sa câștige”, “Talentul a fost la copiii ucrainieni, fără supărare”, “Oleg Spînu merita să câștige”, sunt câteva din comentariile de nemulțumire de pe Facebook.

Au existat, însă și oameni care s-au declarat mulțumiți de alegerea făcută și au transmis mesaje de felicitare câștigătorului: “Bine măcar că a câștigat un român de-al nostru”, “Copilul acesta merită toată admirația întregii noastre națiuni”, “Rareș Prisăcariu merita premiul cel mare! Este un geniul al României! Un înger divin!”

“M-am bucurat super mult pentru că am emoționat oamenii. Fără ajutorul oamenilor de acasă eu nu puteam să am astfel de performanțe. Le mulțumesc oamenilor de acasă pentru că m-au votat. Când am auzit, îmi venea să zbor de bucurie. În seara asta este mai multă emoție și e mai grea presiunea. Momentul meu este inspirat de Dumnezeu și de Octavian Paler. Eu nu l-am văzut niciodată, dar eu mi-l închipui pe Dumnezeu lumină”, a spus Rareș despre momentul său din finală. (Momentul poate fi văzut )

Cine a luptat pentru marele premiu

Pentru marele premiu în valoare de 120.000 de euro, s-au luptat Albert Gugulan, Bianca Avram, Carina Veghiu, Eduard Dragu, Monique Family, Oleg Spînu, Olya și Valera, Rareș Prisacariu, Sandip Brahamin, Sara Piliego și Taheira Sașa ().

Telespectatorii emisiunii au putut vota favoritul prin SMS la numărul 1444, care a avut un tarif de 0,48 euro, TVA inclus, valabil în rețelele Telekom, Orange, Vodafone și Digi Mobil.

Fanii Românii au Talent au ales de asemenea de ales câștigătorul premiului de originalitate, în valoare de 10.000 de euro. Pentru care s-au luptat patru concurenți: Bianca Avram, Denisia Sănduleac, Oleg Spînu și Sandip Brahamin. În cele din urmă, premiul a fost câștigat de Sandip Brahamin.

Controversa cu Rareș Prisacariu

Sezonul 13 al Românii au Talent nu a fost lipsit de controverse. Mulți au contestat faptul că micuțul Rareș Prisacariu a primit Golden Buzz, printre ei numărându-se și fostul membru al CNA,

„Rușine celor care au folosit un copil de 7 ani (care răspunde la întrebarea ”de ce te cheamă x” cu ”așa m-au botezat părinții”) pentru a transmite un mesaj cu care nu doar că nu are nimic în comun, dar 99% îi este inaccesibil (ca limbaj, subiect, conjunctură, implicații)”, a transmis Herjeu.

În replică, mama lui Rareș a precizat că nimeni nu l-a forțat pe Rareș să învețe versuri naționaliste și nimeni nu i-a dat mesaje pe care el să le transmită mai departe, ci că este doar un copil cu dorință mai mare de cunoaștere.