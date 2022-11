Neymar şi blestemul Campionatului Mondial! 2010 – lăsat acasă de selecţioner, 2014 – la un pas de paralizie şi 2022 – s-a rupt la debut

Brazilia este în alertă şi stă cu sufletul la gură după ce Neymar s-a accidentat în , primul de la Campionatul Mondial 2022. Atacantul de 30 de ani ar urma să lipsească în celelalte două partide ale Selecao din Grupa G, cu Elveţia şi Camerun, iar lista blestemelor la turneul final se măreşte.

Blestemul Campionatului Mondial l-a atins pe Neymar prima dată în 2010. Dunga nu l-a luat în lotul Braziliei

Înainte de Campionatul Mondial din 2010, Neymar era un star în ascensiune la Santos, iar presa îl vedea în lotul pentru turneul final din Africa de Sud. Pele şi Romario s-au numărat printre gloriile braziliene care i-au cerut lui Dunga să-l convoace, în timp ce fanii au lansat o petiţie care a strâns 14.000 de semnături.

Până la urmă, Dunga nu l-a inclus pe Neymar pe lista celor 23 de jucători convocaţi pentru Campionatul Mondial din 2010. Tânărul fotbalist, care pe atunci avea 18 ani şi încă nu debutase în naţională, nu a prins nici lista celor la care se putea apela în cazul în care un fotbalist se accidenta.

Cinci ani mai târziu, Neymar a vorbit despre acest episod şi a susţinut că Dunga a făcut o alegere bună. “Era visul meu să joc la Cupa Mondială atunci, să fac parte din grup, dar Dunga este un tip extrem de deştept, care a ştiut exact care sunt cei 23 de jucători pe care trebuia să-i ia la Cupa Mondială. Şi eu, dacă stau să mă gândesc acum, nu eram pregătit să joc”, spunea Neymar.

Putea să rămână paralizat după faultul din sferturile de finală de la Campionatul Mondial din 2014: “Nu-mi simţeam picioarele”

Brazilia, gazda Campionatului Mondial 2014, visa la trofeu la ediţia de acum opt ani. Neymar era marea vedetă a Selecao şi nimeni nu concepea un eşec. Cu o dublă în primul meci, 3-1 cu Croaţia, şi încă una în ultima rundă a fazei grupelor, 4-1 cu Camerun, atacantul era pe val şi doar .

Cu Chile, în optimile de finală, Brazilia a trăit periculos, iar calificarea a venit după loviturile de departajare. Neymar a transformat în ultima serie, iar Gonzalo Jara a ratat şi Selecao a mers în sferturi. Aici, contra Columbiei, Ney i-a pasat decisiv lui Thiago Silva la primul gol, dar starul brazilian nu a terminat meciul pe teren. În minutul 88, când Brazilia conducea cu 2-1, Neymar a fost lovit cu genunchiul în spate de Juan Camilo Zúñiga şi nu a mai putut să se ridice, fiind schimbat.

“Când m-am accidentat la spate, Marcelo a sărit în ajutor şi a încercat să mă ridice, dar nu putea. Încercam să-mi mişc picioarele, dar nu aveam putere să mă ridic. Îi spuneam: ‘Nu pot, nu simt nimic, nu simt nimic’. M-au dus la infirmeria stadionului şi îmi aduc aminte că piciorul era îndoit, iar medicii l-au întins. Am simţit un şoc. Nu-mi simţeam picioarele.

Am început să plâng. M-au dus la spital, am fost examinat şi medicul mi-a zis: ‘Am două veşti, una bună şi una rea. Pe care o vrei?’. Am zis: ‘Dă-mi vestea rea’. A spus: ‘Eşti out pentru Mondial’. Am început să plâng şi am întrebat: ‘Care este vestea bună atunci?’. Mi-a zis: ‘Dacă era cu doi centimetri mai lateral, nu puteai să mai mergi’”, povestea Neymar, în 2021, în documentarul “Neymar and The Line of Kings”.

Neymar, ironizat la Campionatul Mondial din 2018. Regele simulărilor, dar şi numărul 1 la faulturi suferite

Pentru prezenţa la Campionatul Mondial 2018, Neymar a tremurat serios, după o accidentare gravă suferită la PSG. Brazilianul s-a refăcut şi a trecut peste o fractură la metatarsianul piciorului drept. În primul meci, contra Elveţiei, a suferit 10 faulturi, recordul ediţiei din Rusia.

După ce a trecut peste acest hop, Neymar a marcat cu Costa Rica şi a dat o pasă decisivă cu Serbia, în ultimele meciuri din faza grupelor. În optimile de finală, cu un gol şi un assist, atacantul a rezolvat meciul cu Mexic, dar desele simulări i-au adus o multitudine de critici. Brazilia a părăsit competiţia în sferturile de finală, după 1-2 cu Belgia, şi seria clipurilor virale, care ironizau căderile teatrale ale lui Neymar, s-a încheiat.

Neymar a suferit 9 faulturi cu Serbia şi a ieşit cu o entorsă de pe teren

La debutul în Campionatul Mondial 2022, contra Serbiei, Neymar a fost controlat de adversari încă din startul meciului, iar în 78 de minute fusese faultat de 9 ori. Marea lovitură a venit în minutul 67, când Nikola Milenković a avut un tackling mai dur, din care brazilianul a ieşit extrem de şifonat. Cu dureri din ce în ce mai mari, Ney a cerut schimbarea în minutul 78 şi .

“Are o entorsă la glezna dreaptă. A prezentat edem şi umflare. Am început deja tratamentul. Va trebui să aşteptăm 24-48 ore. Nu a fost programat încă niciun RMN”, a fost verdictul medicului naţionalei Braziliei, la scurt timp după finalul meciului cu Serbia.

Vineri, presa din Brazilia a anunţat că Tite nu se va putea baza pe Neymar la meciurile cu Elveţia şi Camerun, astfel că starul lui PSG ar putea să revină abia în optimile de finală.