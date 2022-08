Nicolae Dică, detalii despre transferul lui Andrea Compagno înainte de FCSB – Hermannstadt: „Normal că zâmbesc”. Video

FCSB și-a luat super atacant înainte de FCSB – Hermannstadt. (26 de ani) de la FC U Craiova 1948.

Nicolae Dică, entuziasmat de transferul lui Andrea Compagno

Antrenorul roș-albaștrilor a fost extrem de binedispus la conferința de presă, având în vedere și a transferului atacantului italian, care a marcat 26 de goluri de când a sosit în România.

„Vom vedea, deocamdată nu pot să comentez nimic. Când se va face, voi comenta. Dacă se aduce un atacant, zâmbesc, normal, pentru că îmi doresc acest lucru. Am mai spus, e un jucător bun pentru campionatul României. A arătat-o la Craiova, i-a ajutat și în Liga 2, și în Liga 1, a avut un impact bun cu Liga 1, cu realizări.

Ne mai dorim și un fundaș central, vom vedea, nu știu dacă Boli. Pe Boli îl știți, a jucat mult în România, la Viitorul, CFR, Botoșani. E un jucător interesant pentru noi, vom vedea.

Eu cred doar când se semneză contractul. Și Safranko era aproape de noi, dar a semnat cu Sepsi. Să fie la antrenament și atunci da, putem să spunem”, a declarat Nicolae Dică, înainte de FCSB – Hermannstadt.

Antrenorul, savuros la conferința de presă: „Când m-am trezit, am văzut grupa cea mai grea”

Nicolae Dică a comentat și Grupa B, grupa de Conference League din care va face parte FCSB. Acolo, roș-albaștrii se vor lupta pentru calificarea în 16-imi cu West Ham United, Anderlecht și Silkeborg.

„Sincer? Am dormit la ora aia! Pentru că am ajuns dimineața la 7, am făcut o refacere cu jucătorii, m-am întors acasă și eram super obosit, nu dormisem toată noaptea. Când m-am trezit, am văzut grupa cea mai grea, dar nu e nicio problemă, este bine să ne măsurăm puterile.

Este o grupă foarte bună, ne măsurăm puterile cu cei buni, pentru că avem echipe cam de Europa League. Asta e bine pentru jucători, capătă experiență. Trebuie să vadă cum e să joci cu 50-60.000 de fani în tribună”, a adăugat Nick.

Antrenorul FCSB-ului a avut un mesaj ferm și pentru norvegienii de la Viking, care după meciul de pe SR-Bank Arena.

„Nu am văzut, dar din ce știu eu, fiecare club oferă arbitrului o pungă cu un fular, o siglă, o carte despre club. Mă gândesc că nu le-au dat altceva. Și dacă te duci, nu poți să te duci cu punga în mână la arbitru să vadă toată lumea.

Am jucat două jocuri cu ei și ne-am creat vreo 15 ocazii de a marca și cu o posesie de 70%. Au fost două meciuri în care am dominat clar adversarul. Nu am reușit să câștigăm la București, dar meritam să câștigăm. Acolo la fel, chiar dacă am înscris în minutul 90, am marcat două goluri și am mai avut vreo 5 ocazii mari de a marca”, a mai spus tehnicianul roș-albaștrilor.

FCSB are nevoie urgentă de puncte în SuperLiga. În primele șase etape, vicecampioana României a înregistrat o victorie, trei remize și un eșec și este pe locul 13. Meciul cu Hermannstadt e programat duminică, 28 august, de la ora 21:30.

„Ne așteaptă un meci greu, întâlnim o nou-promovată care a început bine campionatul, i-am urmărit și în Liga 2, au rămas în mare cu jucătorii de atunci. E o echipa care mie îmi place și trebuie să ne așteptăm la un joc foarte greu. Joacă un fotbal bun, a creat multe probleme adversarilor și a făcut și puncte în acest start de campionat.

Trebuie să fim conștienți că avem că obiectiv câștigarea campionatului. Acum, prioritatea noastră este campionatul. Pentru asta trebuie să muncim zilnic și să dăm totul.

A trecut, a fost seară respectivă în care ne-am bucurat cu toții, și de vineri a trebuit să începem meciul cu Sibiu. Nici n-avem timp să ne bucurăm, pentru că imediat urmează alt joc, trebuie să fim concentrați. Suntem un club mare, jucăm în 3 zile și jucătorii trebuie să știe lucrul acesta. Când s-au transferat aici, știau la ce să se aștepte”, a conchis Dică.