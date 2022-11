Nicolae Dică îl atacă dur pe Marius Șumudică: „Declarații să se afle în treabă! Să nu mă apuc să comentez rezultatele lui”

Plecarea lui Nicolae Dică de la FCSB a fost FANATIK SuperLiga cu Horia Ivanovici.

Nicolae Dică îl atacă dur pe Marius Șumudică

dur pe Marius Șumudică, după comentariile antrenorului lui Al Raed: „Sunt declarații dată să se afle în treabă. Ne pricepem cel mai bine să dăm sfaturi. Acum ce să fac, să nu mă mai urc în autocar că a plecat echipa?

Dar AS Roma când pierdea 7-1 cu Manchester United? Eu sunt și am fost un lider. Eu am făcut față în orice vestiar am fost. Nu mă apuc să comentez rezultatele domnului Șumudică de pe unde este acolo, pentru că nu îmi stă în caracter”.

„E treaba lui ce comentează. La vârsta mea când antrenam, pe unde antrena domnul Șumudică. Tot văd că mă atacă. Noi ar trebui să ne respectăm mai mult ca antrenori, nu să aruncăm cu praf”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

„Nu m-a mirat schimbarea lui!”

despre plecarea lui Nicolae Dică de la FCSB, critcând dur parcursul echipei: „Nu m-a mirat schimbarea. FCSB nu are rezultate în momentul de față. Probabil că Gigi Becali a fost destul de îngăduitor și a așteptat destul de mult. Când pierzi două meciuri cu 5-0, cu Silkeborg, e o rușine și un mare semnal de alarmă. Gigi Becali avea toate argumentele, ca patron, să facă o schimbare.

Eu am fost în situația de a răspunde pentru rezultate. Așa e în majoritatea țărilor. Nu se poate renunța la 25 de jucători în favoarea antrenorului. Dar lângă antrenor există un staff administrativ, care are o parte de vină.

Nu cred că trebuia înlăturat doar antrenorul. Dică plătește la ceea ce și-a dorit, să revină la FCSB. A zis că are o relație deosebită cu patronul. Patronul i-a sugerat că ar fi onorabil să-și dea demisia”.

„Este așteptat un antrenor care să vină cu o revigorare, care să ducă FCSB-ul în play-off. FCSB are jucători de valoare. Nu știu ce se întâmplă în interior, nu vreau să vorbesc de rău un coleg de breaslă.

Dică știe cel mai bine raportul cu jucătorii. Eu nici nu mă mai urcam în autocar dacă pierdeam cu 5-0. Eu n-am pierdut niciun meci cu West Ham, în patru partide disputate.

Forța grupului bate orice. Asta îi lipsește FCSB-ului. Din afară, nu-mi demonstrează că este o echipă. Nu știu dacă schimbările dese, dacă au lideri în vestiar. Eu aveam jucători care știau când trebuiau să accelereze, când să tragă de timp.

Ca antrenor, trebuie să ai capacitatea de a controla grupul. Lider te naști! Dacă nu știi să gestionezi situația, trebuie să pleci”, a mai spus Marius Șumudică, la TV .