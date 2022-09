Nicolae Dică, mesaj către jucători înainte de West Ham – FCSB: ”Obiectivul e îndeplinit, acum să se bucure de fotbal”

Formația ”roș-albastră” s-a calificat după 5 ani în grupele unei competiții europene, iar tehnicianul vicecampioanei ”ciocănarilor”.

Mesaj de încurajare pentru jucători de la Nicolae Dică înainte de West Ham – FCSB

În ciuda faptului că are un lot mult mai modest din punct de vedere valoric decât al adversarului, Nicolae Dică are speranțe pentru întâlnirea West Ham – FCSB, din prima etapă a grupelor Conference League.

ADVERTISEMENT

”Mă bucur în primul rând că am ajuns în grupele Conference League și că întâlnim o echipă de nivelul lui West Ham. Asta ar trebui să fie o mândrie pentru noi. Acum, să încep eu să vă vorbesc despre adversar… Cred că și voi îl cunoașteți foarte bine, știți ce transferuri au făcut, câți bani au investit în această vară.

Dacă , dacă iese Ogbonna, intră Zouma. Ce contează pe cine folosește? Au jucători pe care s-au plătit zeci de milioane de euro. Băieții trebuie să intre cu plăcere, să joace fotbal. Obiectivul e îndeplinit, acum să se bucure de fotbal, pentru că au șansa să evolueze împotriva unor astfel de echipe, cum e West Ham, pe un stadion minunat.

ADVERTISEMENT

Este clar, va fi o partidă foarte grea. Trebuie să fim pregătiți atât defensiv, cât și ofensiv. Mai ales defensiv, trebuie să facem cât mai puține greșeli. Am încredere că vom face un meci bun”, a declarat Dică, la conferința de presă.

Tehnicianul, fericit că a revenit la un nivel înalt

Tehnicianul ”roș-albaștrilor” s-a arătat totuși nemulțumit de jocul echipei sale în defensivă, însă crede că înaintea unui meci precum cel cu West Ham United nu mai este nevoie să-și motiveze jucătorii.

ADVERTISEMENT

”Este clar că am primit multe goluri. Nu îmi convine nici mie. În mandatul trecut am primit 15 sau 17 goluri tot campionatul, acum am primit deja 12. Nu este ok! Sper să reglăm din mers aceste lucruri, iar adversarii să nu își mai creeze ocazii. Acum putem să primim gol și la o jumătate de ocazie!

Probabil vă așteptați să primim multe goluri, dar eu am încredere că băieții vor obține un rezultat bun. Eu sunt mândru că pot să antrenez din nou în Europa, este o bucurie că pot antrena echipa într-un meci cu West Ham, în fața a 60.000 de spectatori. Ce își poate dori mai mult un antrenor?

ADVERTISEMENT

Când întâlnești un adversar de nivelul lui West Ham, mai trebuie să îi motivezi pe jucători? Sunt conștienți că sunt văzuți de mulți oameni de fotbal și că pot prinde un transfer din Europa. Este și cazul adversarelor noastre în Liga 1. Pentru mine e mai greu să îi motivez în fața Chindiei, Sibiului. Îmi cer scuze pentru ele. Atunci e mai greu, acum e ușor”, a încheiat Dică.