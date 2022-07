Nicolae Dică, prima reacţie după ce Fanatik a scris că ar putea prelua FCSB: “Mă bucur că apar asemenea veşti, înseamnă că am făcut ceva acolo”

FANATIK este antrenorul pe care Gigi Becali îl dorește la FCSB în locul lui Toni Petrea.

Nicolae Dică, prima reacţie după ce FANATIK a scris că ar putea prelua FCSB

Nicolae Dică a oferit prima reacție după ce FANATIK a notat interesul lui Gigi Becali pentru ca și a recunoscut că este bucuros să audă astfel de vești.

„Mă bucur că apar asemenea veşti, înseamnă că am făcut ceva cât am fost acolo. Cred că am avut rezultate bune.

Eu am spus asta și am mai spus-o, nu mi s-a părut normal că Tănase a vorbit atunci, el trebuia să vorbească cu MM sau cu Gigi după, dar să nu facă nebunia asta prin presă. Până la urmă el e jucător și treaba lui e să joace, cam atât”.

„Eu când eram jucător și mă critica patronul, abia așteptam următorul meci ca să ies și să demonstrez de ce sunt în stare.

Tănase e un jucător bun, nu vorbim despre el acum, că dacă ajungem să-kl criticăm și pe el, înseamnă că nu mai avem fotbal deloc în România, e golgheterul ultimelor două ediții din Liga 1.

Eu cred că Tănase dacă s-ar transfera la o echipă de mijlocul clasamentului, cum e Răzvan Marin, cred că ar putea face față, așa cred eu, la cum știu că se antrenează și la ce rezultate a avut în România”, a mai vorbit Nicolae Dică și despre căpitanul Florin Tănase, la TV .

Dialog contradictoriu între Nicolae Dică și Basarab Panduru: „Ce face Tănase în străinătate?”

Basarab Panduru și Nicolae Dică au avut un dialog în contradictoriu într-o discuție care îl privea pe face într-un campionat mai puternic din străinătate.

Basarab Panduru – Dacă ar pleca în Liga 2 din Germania, crezi că ar fi golgheter pe-acolo?

Nicolae Dică – Nu știu dacă ar fi golgheter, pentru că e campionat greu în Liga 2 din Germania, dar cred că ar face față.

Basarab Panduru – Eu nu cred că se poate descurca nici prin Liga 2 din Germania, acolo trebuie să joci cel mai bine.

Nicolae Dică – Îmi pare rău pentru Coman, a avut o perioadă foarte bună, după care au venit acele accidentări și cred că l-au dat în jos. Trebuie timp și încredere ca să revină Coman. E un jucător care trebuie să primească încredere, chiar dacă el pare că nu e interesat de critici.

„Poți să-l folosești pe Tavi Popescu în zonă centrală și cred că va da un randament mai bun. Pe Coman mai poți lua bani, dar nu atât cât cerea patronul”, a mai spus Nicolae Dică.