Nicolae Dică, scos din sărite de jucătorii săi în FCSB – Hermannstadt 2-2: “Voiam să fac 7-8 schimbări la pauză!”

FCSB a încheiat la egalitate, , pe teren propriu. Roş-albaştrii au fost conduşi în două rânduri şi au marcat golul egalizator în prelungiri prin Malcom Edjouma. Roş-albaştrii rămân cu o victorie în şase meciuri din SuperLiga.

Nicolae Dică, scos din sărite de jucătorii săi în FCSB – Hermannstadt 2-2: “La pauză voiam să fac vreo 7-8 schimbări”

a fost supărat după meci şi a declarat că voia să facă cele patru schimbări de la pauză în minutul 30, însă a fost calmat de “secundul” Viorel Tănase. Antrenorul a vorbit despre transferul lui Compagno şi ritmul infernal de meciuri:

ADVERTISEMENT

“Am făcut o partidă foarte slabă, nu îmi doream acest lucru, nu mă aşteptam la acest lucru. Imediat după meciul cu Viking le-am atras atenţia jucătorilor că ne aşteaptă un meci greu. Nu am putut să îi fac să înţeleagă.

A fost un adversar care putea să ne facă probleme şi aşa a fost. În minutul 30 am vrut să fac trei schimbări. M-a calmat Vio. La pauză voiam să fac vreo 7-8 schimbări. Nu am făcut nimic în prima repriză, nu am pus presiune, nu ne-am creat ocazii.

ADVERTISEMENT

“Nu câştigi doar dacă ai echipamentul frumos şi vine lumea să te vadă”

Din păcate, nici în a doua parte nu am făcut un meci bun. Nu este important cine marchează, am marcat, dar problema noastră este că primim goluri foarte uşor. Ne creăm ocazii şi trebuie să marcăm mai mult şi noi.

Nu vreau să fac analiza unui jucător, mă interesează echipa. Analiza jucătorilor le-o spun în vestiar. Întreaga echipă nu a avut agresivitate, nu doar Olaru. De asta nu am reuşit să o câştigăm. Atunci când nu dai totul, nu ai cum să câştigi.

ADVERTISEMENT

Nu câştigi doar dacă ai echipamentul frumos şi vine lumea să te vadă. Tavi Popescu este un jucător care a făcut multe lucruri bune pe faza defensivă. Pe faza de atac nu are realizările cu care ne-a obişnuit.

“Compagno a adus un plus la Craiova. Clubul avea nevoie de un atacant de calitate, este un jucător care a făcut multe lucruri bune”

Trebuie să avem răbdare cu el, jucătorii tineri au fluctuaţii de formă. Sunt sigur că poate să îşi revină. Compagno a adus un plus la Craiova. Vom vedea când va veni aici dacă va avea aceleaşi evoluţii.

ADVERTISEMENT

Clubul avea nevoie de un atacant de calitate, este un jucător care a făcut multe lucruri bune. Sperăm să se adapteze rapid şi să facă multe lucruri bune.

ADVERTISEMENT

Eu nu mă plâng, dar nu este uşor să joci joi seara, să călătoreşti toată noaptea şi peste două zile să ai din nou meci. Au fost vreo 10 jucători noi, nu este uşor să schimbi atât de mult.

“Trebuia să avem mai multe puncte”

Cu Farul mă aştept să fie un meci foarte greu. Au câştigat cu CFR Cluj, joacă un fotbal ofensiv, are posesia. Pe faza defensivă sunt foarte agresivi, mereu au fost meciuri grele.

Trebuia să avem mai multe puncte pentru un club care îşi doreşte să câştige campionatul”, a declarat Nicolae Dică la finalul meciului.