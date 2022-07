Nicolae Dică, ultimele detalii despre numirea la FCSB: „Trebuie să risc. 70%-80% simt că voi fi noul antrenor”

FANATIK că Nicolae Dică va fi noul antrenor al FCSB-ului chiar după înfrângerea cu Saburtalo, scor 0-1.

Nicolae Dică, ultimele detalii despre numirea la FCSB

despre numirea la FCSB și spune că este foarte aproape de a deveni din nou antrenorul vicecampioanei României:

„Am primit multe mesaje de la suporteri și de la șeful galeriei, care își dorește să vin acolo. Am avut și dimineață o discuție cu nea Gigi, am discutat față în față, am pus niște lucruri la punct, care pentru mine sunt ok.

A rămas pentru mâine să mai discutăm. În mare parte e ok. Sunt câteva lucruri diferite față de primul mandat”.

„Eu am spus și ultima dată când am fost la dânsul, că mi s-a părut deschis, acum mi s-a părut și mai deschis față de ultima dată când am fost acolo. Rămâne să stabilim mâine mai multe.

Asta mi-a și spus, că dacă atunci am reușit să fac niște lucruri bune, acum e clar că pot să fac lucrurile foarte bine și că pot să îndeplinesc obiectivele.

Sunt și lucruri la care nu am ajuns la un acord. Am spus că, la discuția avută, mi-a dat încredere că pot face lucrurile cum trebuie”, a mai spus Nicolae Dică, la TV .

„70%-80% simt că voi fi noul antrenor al FCSB-ului!”

„Eu am spus că îmi doresc să îmi pun ideile mele în practică. Îl cunosc bine pe Gigi, chiar dacă am plecat cu ceartă în 2018, am mai vorbit cu el.

Nu poți să știi totuși dacă un om se ține de cuvânt sau nu. M-a întrebat de ce nu am venit când eram eu la echipa națională, când venise Dinu Todoran.

Eu i-am spus că plec de la națională doar când pleacă Mirel de-acolo și nu am vrut să îmi calc pe cuvânt”, a .

„În primul mandat, a văzut că am făcut lucruri bune și îi dă încredere. Nu pentru că sunt eu băiat cuminte, nu că nu deranjez, ci că eu sunt în general un om care respectă oamenii.

Dacă e să merg și sunt prima opțiune, voi merge pentru că am făcut ceva în acel an și jumătate, nu pentru că eu sunt Dică și am jucat la Steaua sau că sunt eu băiat cuminte.

70%-80% simt că voi fi noul antrenor al FCSB-ului, cam așa. Știu că sunt două zile la dispoziție să pregătesc meciul de joi, dar trebuie să risc. În viață trebuie să riști, dacă stai doar în banca ta, nu e bine, nu ai cum să schimbi ceva.

Dacă e să vin, vin eu cu staff-ul meu. Nu sunt schimbări mari, pleacă 1-2 oameni. Thomas Neubert va rămâne”, a mai spus Nicolae Dică.