Nicolo Napoli, încremenit după Sepsi – FC U Craiova 4-0: „Am jucat prost! Patronul a venit la pauză în vestiar, dar are dreptate”

Antrenorul oltenilor nu a înțeles ce s-a întâmplat în rândul jucătorilor săi și de ce au evoluat atât de slab, în condițiile în care FC U Craiova ar fi intrat în play-off și dacă ar fi remizat.

Nicolo Napoli, încremenit după Sepsi – FC U Craiova

Nicolo Napoli nu a înțeles ce s-a întâmplat în meciul pierdut drastic de cu Sepsi: „Prima repriză nu a mers nimic, a fost un meci din partea noastră. În a doua repriză am jucat puțin mai bine, dar nu meritam să câștigăm acest meci.

Am jucat prost, nu am făcut bine nimic, unul mergea cu mingea, altul încerca să dribleze și pentru asta am pierdut meciul. Sepsi e o echipă bună, a meritat să câștige și gata”.

„În fotbal se mai greșește, noi am făcut grșeli mari și din partea portarului și din partea fotbaliștilor. Nu știu, noi ne-am pregătit să facem un meci foarte bun, dar pe teren am văzut foarte puțin din partea jucătorilor mei”, a mai spus Nicolo Napoli.

„Patronul a vorbit cu echipa la pauză!”

Nicolo Napoli a continuat și a recunoscut că Adrian Mititelu a venit la pauză în vestiarul echipei pentru a vorbi cu el și cu jucătorii, însă îi dă dreptate patronului echipei:

„Patronul a vorbit cu echipa la pauză, din păcate nici repriza a doua nu am jucat bine, am făcut multe greșeli. Patronul are dreptate.

Meciul s-a terminat, nu e responsabilitatea mea ce a făcut după Bahassa. Relația cu domnul Mititelu e normală. Vrem să facem meciuri bune în play-out și să câștigăm play-out-ul”, a .

„A venit la noi în vestiar, ne-a încurajat, ne-a spus că nu e nimic pierdut și să scoatem capul din pământ, să mergem mai departe, din păcate nu a fost mai bine nici a doua repriză.

Acum avem obiectivul să câștigăm play-out-ul și să mergem mai departe în cupele europene, mai avem și meciuri în Cupa României, important e să fim uniți acum”, a mai spus , portarul oltenilor.