Novak Djokovic, anunț surprinzător înaintea sezonului de zgură: ”Am decis să nu mai lucrăm împreună”

Sârbul aflat pe locul 1 în clasamentul ATP și care deține are parte de un start de an dificil în care nu a reușit să câștige vreun turneu.

Novak Djokovic s-a despărțit de Goran Ivanisevic înaintea sezonului de zgură

Chiar înainte de începerea sezonului de zgură, Novak Djokovic a surprins pe toată lumea când a anunțat că a pus capăt colaborării pe care o avea cu Goran Ivanisevic. Croatul i-a fost antrenor mai bine de 5 ani.

”Îmi amintesc clar momentul în care l-am invitat pe Goran să facă parte din echipa mea. Era în 2018, iar Marian (n.r. – Marian Vajda, fostul antrenor al liderului mondial) și cu mine căutam să inovăm și să aducem puțină magie în duo-ul nostru.

De fapt, nu numai că am adus serviciul, ci și multe râsete, distracție, clasări pe locul 1 la sfârșitul anului, realizări record și încă 12 Grand Slam-uri (și câteva finale) la numărul de atunci. Am menționat și un pic de dramă? Goran și cu mine am decis să nu mai lucrăm împreună de câteva zile.

Chimia noastră pe teren a avut suișuri și coborâșuri, dar prietenia noastră a fost întotdeauna solidă ca piatra. De fapt, sunt mândru să spun (nu sunt sigur că și el este) că, pe lângă faptul că am câștigat turnee împreună, am avut și o bătălie secundară în Parchisi (n.r. – joc de societate) care a durat… mulți ani. Și acel turneu nu se oprește niciodată pentru noi”, a scris Djokovic, pe .

Liderul mondial se pregătește în aceste zile la Belgrad alături de conaționalul său Nenad Zimonjic, fost jucător important de dublu. Ajuns la 47 de ani, acesta are o relație excelentă cu Djokovic și l-a mai ajutat ocazional în trecut la antrenamente, cei doi colaborând și la echipa de Cupa Davis a Serbiei.

Deocamdată nu se știe dacă Zimonjic va fi antrenorul cu acte în regulă al lui Novak Djokovic sau doar asigură continuitatea până la numirea unui alt tehnician. Presa din Serbia nu exclude nici varianta întoarcerii lui Marian Vajda.

Tenismenul sârb nu a avut rezultatele scontate în 2024, pierzând în sferturi de finală la United Cup, în semifinale la Australian Open și . După această surpriză neplăcută, el a decis să se retragă de la Miami Open.

Următorul turneu la care Djokovic va participa va fi Mastersul de la Monte Carlo, care începe pe 7 aprilie și pe care Nole l-a câștigat de două ori (2013 și 2015). Marile sale obiective pe zgură vor fi Roland Garros și Jocurile Olimpice, dorind să câștige în premieră aurul la JO, singurul trofeu major care îi lipsește din carieră.