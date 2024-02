Nu-i dă nicio șansă Rapidului în lupta la titlu: „FCSB va fi campioană”

Cornel Șfaițer, președintele Consiliului de Admnistrație și sponsor la Poli Iași, a vorbit pentru FANATIK după una dintre cele mai importante victorii ale moldovenilor din acest sezon. De ce nu îi mai dă nicio șansă la titlu Rapidului.

Poli Iași, gură de oxigen după victoria cu Rapid: „E meritul lui Leo Grozavu”

Cornel Șfaițer, oficialul moldovenilor a analizat : „O victorie mare cu un adversar care vine după 5 meciuri câștigate la rând și care se bate la campionat. Am făcut un joc perfect și excelent din punct de vedere tactic. Și aici e meritul lui Leo Grozavu.

ADVERTISEMENT

A schimbat foarte bine după o primă repriză echilibrată. La pauză a avut inspirație să schimbe sistemul de joc și cred că s-a întâmplat foarte rar la Poli Iași de când e Leo Grozavu să intre foarte bine toate schimbările, să vină cu un plus.

Asta a făcut diferența și la 1-1. Mă bucur mult pentru Alin Roman care a reușit să marcheze de pe bancă după o accidentare de 2 luni și o pasă ideală înainte de golul marcat. Mă bucur enorm pentru victorie și el e jucătorul de care aveam nevoie. E cel mai bun transfer”.

ADVERTISEMENT

Poli Iași va continua cu Leo Grozavu pe bancă: „Nu e în pericol postul lui”

Cornel Șfaițer susține că nu s-a pus niciodată problema înlocuirii antrenorului: „Eu îl susțin în continuare pe Leo Grozavu și nu se pune problema să plece. Este un antrenor bun și care știu cum lucrează, cât muncește, cât e de devotat meseriei și merită să fie susținut.

Cum să nu continue? Nu e în pericol postul lui. Lucrăm foarte bine împreună, suntem pe un drum bun și am învins o echipă care se bătea la campionat. Pentru moralul echipei asta e extraordinar”.

ADVERTISEMENT

Poli Iași e pe locul 13 în clasament cu 30 de puncte după 27 de meciuri, 3 peste FC Voluntari, respectiv 8 și 10 peste Dinamo și Botoșani, iar lupta la retrogradare e și mai intensă: „Dacă am învins Rapidul nu înseamnă că trebuie să fim liniștiți. Sunte acolo în luptă, cu Botoșani, Dinamo, Voluntari, toate echipele de acolo. Vom avea o deplasare grea la Craiova, de la locul zece suntem toate în horă”.

Șfaițer a tranșat lupta la titlu după meciul din Copou: „Rapid nu cred că mai poate spera la titlu. Eu am spus-o de la început că e anul FCSB-ului. E foarte greu pentru Rapid în momentul de față. Cred că FCSB va fi campioană”.

ADVERTISEMENT

Poli Iași va primi 2 milioane de euro: „Banii vor intra în conturi la sfârșitul lui martie”

, Poli Iași a mai primit o veste bună de la primărie: „E adevărat, s-a aprobat bugetul, dar încă n-am intrat în posesia banilor și va trebui să ne descurcăm cu ce avem. Banii vor intra în conturi la sfârșitul lui martie”.

Însuși președintele cubului este și sponsor: „Și eu ajut cu bani când sunt nevoie. Tot timpul am fost implicat și din punct de vedere financiar când am condus destinele unui club. Eu sprijin de fiecare dată când e nevoie. Băieții vor fi recompensați pentru victorie. Mereu i-am mulțumit pe băieți când au reușit un meci bun”.

Cornel Șfaițer a analizat și lupta la retrogradare cu echipa sa de suflet: „Acum un an am promovat împreună și acum sper la fel să se salveze și Iașiul și Dinamo. Urmează un meci cu ei vinerea viitoare și sper să îl câștigăm chiar dacă se știe că sunt dinamovist. Tot timpul am reușit jocuri bune cu ei.

Trebuie să credem în salvare și jocul ne dă speranțe. Suntem o echipă care putem să arătăm lucruri bune. Nu e ușor să câștigi la Iași și nici în deplasare nu cred că am arătat rău. La Botoșani am fost învinși în minutul 93, la Ploiești în minutul 93… Singurul meci slab a fost cu Sepsi”.

Vor să ia un jucător de la CFR Cluj: „Vom încerca să îl ținem și din vară”

, ar putea să rămână în Copou: „Suntem cred printre puținele echipe care evoluăm cu doi jucători Under în teren și Luca Matei a jucat chiar pe merit. Mă bucur enorm pentru asta și noi l-am dorit mult la Iași. Vom încerca să îl ținem și din vară pentru el are încă nevoie de Poli Iași. Nu avem opțiune de cumpărare.

E un copil care dă totul. Se vede că are instruire în Germania și a jucat și în Serie C. A acumulat deja multă experiență și a fost 10 ani în România. El abia acum a luat contactul cu fotbalul nostru”, a mai spus Șfaițer pentru site-ul nostru.