O lună de la moartea lui Nosfe! Gest emoționant făcut de prietenul artistului: „Am nevoie de tine”

În urmă cu o lună, vestea că Nosfe a murit a căzut ca un trăsnet peste familia, prietenii și fanii artistului. Rapperul a lăsat în urmă o soție și un copil, dar și pe membrii trupei SATRA Benz, care l-au considerat un frate și un mentor. Lu-K Beats, prietenul său, a făcut un gest emoționant în memoria cântărețului.

Pe 16 octombrie, . Nimic nu prevestea moartea artistului . O lună a trecut de atunci, dar durerea pricinuită de pierderea lui nu s-a stins.

Oamenii care l-au avut zi de zi alături nu percep faptul că Nosfe nu mai este fizic lângă ei, dar îl păstrează viu prin tot felul de metode.

Lu-K Beats, colegul său din SATRA Benz, și cel care l-a considerat un adevărat frate pe artist, a făcut un gest emoționant în memoria lui.

Cântărețul și-a tatuat portretul lui Nosfe și nu a ezitat să scoată în evidență albastrul pătrunzător al ochilor lui Darius Vlad Crețan. Luca George a însoțit chipul prietenului său și un mesaj emoționant.

„Dacă te inspir, ești omul meu. Am nevoie de tine mereu”, este textul pe care artistul și l-a tatuat pe braț în memoria lui Nosfe.

Luca a surprins totul într-un videoclip pe care l-a publicat pe TikTok alături de descrierea „Îmi lipsești atât de mult”, iar fanii au apreciat gestul.

„Ăștia da prieteni adevărați”, „Cei mai frumoși ochi”, „Un om cu coloană, mereu sincer și modest”, au scris oamenii în comentarii.

i miss you so much 😔