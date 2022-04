Oana Sârbu vrea ca fiul ei de 13 ani să studieze muzica: „Face pian de mic, mă țin de capul lui”

Oana Sârbu a vorbit despre drama din viața ei, aceea că a rămas orfană, dar și care este motivul pentru care a putut să își continue viața cu zâmbetul pe buze: fiul ei, Alexandru.

Cu ce se ocupă fiul Oanei Sârbu la vârsta de 13 ani

, în vârstă de 13 ani. Acesta îi calcă pe urme mamei sale, având pasiunea pentru muzică insuflată de aceasta.

ADVERTISEMENT

De altfel, actrița din Liceeni a explicat că fiul ei face pian de când era mic și ea își dorește să continue studiul până în clasa a opta. Apoi, vedeta vrea ca Alexandru să studieze chitara.

„E o discuție mai delicată, încercăm împreună să trecem prin toate, are o viață frumoasă înainte, are colegi, are grupuri de colegi, depășim anumite lucruri prin a sta de vorbă unul cu celălalt, facem plimbări împreună.

ADVERTISEMENT

El face pian de mic, e foarte dedicat, cu studiul e puțin mai complicat, mă țin de capul lui să facă până în clasa a opta, apoi o să vreau să îi propun un alt instrument, chitara dacă o să vrea. Are ureche muzicală”, a povestit Oana Sârbu la emisiunea Showbiz Report de la Antena Stars.

Prin ce dramă a trecut Oana Sârbu în pandemie

Oana Sârbu și fiul ei au trecut prin momente grele în pandemie, după ce cântăreața și-a pierdut ambii părinți. la scurt timp după Crăciun, în 2021, iar mama acesteia a plecat la cele sfinte în 2020.

ADVERTISEMENT

„Lucrurile nu au stat bine în viața persoană, am avut două pierderi însemnate în familie, atunci nu existau spectacole, am putut să îmi duc durerea. Orice ar fi fost, aș fi vrut să cânt.

Putere găsești în tine, în Dumnezeu, îl simți prieten pe Dumnezeu”, a povestit artista pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Totuși, și-a găsit motivația de a continua datorită fiului ei, care a avut o relație specială cu bunicii săi.

ADVERTISEMENT

„Asta mi se pare cea mai mare motivație posibilă, băiețelul meu a fost atât de iubit de familia lui, de bunicii lui și le-a făcut viața frumoasă în cea mai delicată perioadă a vieții lor, în ultimii 10 ani”, a spus vedeta.