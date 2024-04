Obiectiv uluitor pentru Lupu la „Dinamo lui Badea”: „Promovare până în Liga 1!” Săgeți pentru Ionuț Lupescu

CS Dinamo i-a întins o mână lui Dănuț Lupu, după ce . Lupu s-a întors la clubul din „Ștefan cel Mare” și a aruncat câteva săgeți către Ionuț Lupescu.

Ce obiectiv are Dănuț Lupu după întoarcerea la CS Dinamo: „Liga 1? De ce nu?

Dănuț Lupu este din nou manager la CS Dinamo. Fostul mare internațional s-a întors la club odată cu ieșirea din arest. Nicolae Badea a insistat pentru ca această revenire să fie posibilă.

ADVERTISEMENT

„Eu de când l-am cunoscut am avut o relatie extraordiară. Puțină lume știe. Eu cu domnul Badea am vorbit mereu. Și cât am fost la CS, m-a ajutat enorm de mult. Și îi mulțumesc mult că m-a ajutat.

Nu a stat o secundă să se gândească. Aveam nevoie de o promisiune de angajare, așa se face. La prima întâlnire cu domnul Badea i-am zis că nu are nicio obligație față de mine să mă angajeze.

ADVERTISEMENT

Și el mi-a zis că are nevoie de mine, vrea să fac o echipă competitivă. Vrea să promoveze anul ăsta. Au șanse”, a dezvăluit Dănuț Lupu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, show care e live pe , luni, marți și vineri, de la ora 10:30.

Mulțumiri lui Nicolae Badea și mesaj ferm pentru Ionuț Lupescu: „Dăcă nu făceam eu echipa asta de fotbal, el nu era acolo”

După ce a ratat în sezonul trecut promovarea în Liga 3, CS FC Dinamo, echipa lui Nicolae Badea și a treia cu acest nume (după „câinii” din SuperLiga și formația clubului sportiv din Ștefan cel Mare care este lider în play-off-ul din Liga 3 și , se află pe podium cu 48 de puncte, după CS Progresul 2005 (52 de puncte) și CSU Știința (51 puncte).

ADVERTISEMENT

„După discuția pe care am avut-o cu domnul președinte ,vrea să facem o echipă care vrea să promoveze. Știm bine că sigla aia cu câinii e a lui. Dar atâta timp cât își dorește în Liga 3 și că la anul trebuie să fac o echipă de Liga 2… (n.r – E posibil chiar să promovați în Liga 1?) De ce nu? Dacă domnul Badea își dorește tot ce pot să îi ajut să ajungă în prima ligă. E o problemă aici și am discutat-o cu domnul Badea, ar trebui să fie un singur Dinamo, nu trei.

Aia e o chestie mai complicată. Îi urez succes lui Ionuț Lupescu. N-am avut niciodată nimic cu Ionuț Lupescu. Știi de ce nu pot să am ceva cu el? El e undeva datorită mie. Dacă nu făceam eu echipa asta de fotbal, el nu era acolo. Nu am de ce să fiu gelos pe el. Puteam să fiu gelos dacă făcea el echipa asta.

ADVERTISEMENT

El știe foarte bine. Eu l-am propus să fie președinte onorific, prima dată l-am propus pe nea Mircea, n-a vrut, apoi pe Ando, după care l-am propus pe el. Nu sunt gelos pe el. Gelos sunt pe alții. El e puțin mai orgolios. Nu sunt supărat că nu m-a sunat.

Deși el trebuia să mă sune, că sunt mai bătrân ca el. Dar nu am nimic cu el. Eu îi urez succes în tot ce face”, a adăugat team manager-ul lui CS Dinamo.

“Sunt MANAGER!” Danut Lupu, INAPOI la Dinamo, la CEREREA lui Nicolae Badea!