Obrăznicia tricolorilor, pusă la zid. ”Băieți, trebuie să tremure carnea pe voi”

După succesul vital de pe Arena Națională, Olimpiu Moruțan a avut o . Jucătorul de la care a pornit primul gol în meciul cu Kosovo s-a arătat deranjat de criticile aduse echipei naționale după remiza cu Israel.

Giani Kiriță a luat foc din cauza obrăzniciei tricolorilor

Intrat prin Skype la cea mai nouă ediție a , Giani Kiriță nu a ratat momentul de a taxa obrăznicia tricolorilor. Fostul fundaș dinamovist a fost nemulțumit de atitudinea pe care Moruțan a avut-o la interviuri.

”Jucătorii au mentalitatea asta. L-am văzut și pe Moruțan la interviu când a fost întrebat ce se întâmpla dacă pierdeam meciul la masa verde cu 3-0. ‘Eee, aia e, se întâmpla, mergeam mai departe’. Nu l-am văzut ca și cum îl durea, că spunea din suflet că era un dezastru. Asta e mentalitatea, din păcate.

În loc să trăiești cu sufletul și să zici ‘era un dezastru, ratam încă o calificare’, el zice ‘eee, aia e, mergeam mai departe’. Aici trebuie lucrat la jucătorii ăștia, la mentalitate. Când ajungi la echipa națională, indiferent de valoarea pe care o ai, trebuie să tremure carnea pe tine.

Ăsta e lotul, nu ai de unde să alegi alții mai buni și atunci ei își permit să facă absolut ce vor, inclusiv la interviuri. Și atunci tu nu poți să-i spui: ‘Păi, băi Moruțane, dacă nu pui suflet atunci tu nu mai ești chemat’. Nu ai alți jucători care să vină în locul lui.

Când ai intrat în teren, grupul ăla unit și sufletul pe care îl pui în teren, asta trebuie să fie unitatea de măsură. Moruțan a intrat foarte bine, dar vedeți ce vorbește după meci. În loc să zică ‘într-adevăr era un dezastru’, el zice ‘eee, mergem mai departe’. Ca și cum nu ne interesează, care e problema?”, a declarat Kiriță.

Pe Kiriță îl interesează doar calificarea la Euro 2024

Fostul jucător trage un semnal de alarmă și afirmă că victoria cu Kosovo s-a conturat abia în repriza secundă, amintind faptul că în prima parte adversarul a avut două ocazii foarte mari de a deschide scorul, dar este de părere că tot ce contează este calificarea.

”Cred că am văzut cu toții ce s-a întâmplat la meciul cu Kosovo și trebuie să subliniem faptul că în prima repriză noi n-am existat. În plus, am avut noroc că ei au rămas în 10 oameni. Atunci, cu publicul pe care l-am avut, i-am împins practic a doua repriză și golul era inevitabil.

La ora actuală nu mă interesează cum joacă echipa națională, important este să ne calificăm pentru că avem nevoie de calificarea asta. Într-adevăr, scârțâim, avem probleme, discutăm despre jucători, dar ne trebuie calificarea asta și suntem la mâna noastră. Avem frâna de mână trasă, din păcate ne chinuim.

La meciul cu Kosovo mi-a plăcut publicul. La ambele meciuri a susținut echipa națională și merită tot respectul nostru. Noi analizăm doar jocul bun din repriza a doua, dar să nu uităm ce ocazii a avut Kosovo în prima repriză, două foarte mari. La 1-0 pentru Kosovo nu știu cum stăteau lucrurile pentru noi”, a spus Giani Kiriță, la FANATIK SUPERLIGA.

