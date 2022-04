Olimpia Melinte a postat o imagine rară cu fratele ei de Paște: “El e părintele Bogdan”

Olimpia Melinte a postat o fotografie în care se află alături de fratele ei mai mare, părintele Bogdan, în a doua zi de Paște. Actrița este destul de discretă atunci când vine vorba de viața personală.

Olimpia Melinte, imagine rară cu fratele ei

spune că fratele ei seamănă din ce în ce mai mult cu tatăl lor atunci când îl aude predicând la biserică.

ADVERTISEMENT

“El e părintele Bogdan, fratele meu mai mare. Nu o să spun că sunt mândră de el și îl apreciez pentru tot ceea ce face, nu-i plac laudele, dar pot spune că de la an la an seamănă mai mult cu tata și că de câte ori îl aud predicând am senzația că dispariția tatei e doar o amintire îndepărtată.”, a scris îndrăgita actriță pe , în dreptul fotografiei cu fratele său.

Vedeta pentru serialul Vlad, care s-a terminat anul trecut. Colegii de pe platoul de filmare i-au fost alături în acest moment dificil. Cu ajutorul lor a reușit să facă față pierderii suferite.

ADVERTISEMENT

“Pentru mine marcant a fost primul sezon, când l-am pierdut pe tata, chiar la început de proiect și toată lumea interioară mi-a fost dată peste cap.

După acest moment mi-am regăsit cu greu echilibrul și tare de ajutor mi-a fost echipa, oamenii care m-au susținut pas cu pas pentru a nu mă prăbuși complet.”, a declarat Olimpia Melinte pentru .

ADVERTISEMENT

Olimpia Melinte se pregătește de un nou proiect

Olimpia Melinte se pregătește de un nou proiect, mai exact de o nouă producție despre care nu se cunosc foarte multe detalii până în prezent.

Recent, vedeta a lansat prima ei carte pentru copii, Serion Pantalon, la începutul acestei luni.

a dat viață personajului Eliza în serialul Vlad, rol care i-a adus multe critici, dar și aprecieri. Vedeta a spus că a fost asociată de multe ori cu personajul interpretat timp de aproape trei ani.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Olimpia Melinte a apărut și în producții cunoscute din România. Printre acestea se numără filmele #Selfie (2014), București NonStop (2015) sau #Selfie 69 (2016). A realizat mai multe dublaje ale personajelor Disney Channel.

ADVERTISEMENT

Este căsătorită cu Luca Constantin de mai bine de 12 ani, cu care a fost colegă de liceu. Cei doi au împreună doi copii, Sasha (7 ani) și Ingrid (1 an).