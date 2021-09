Oltenii, mulțumiți pe jumătate după remiza cu Sepsi: „Ca rezultat e amărăciune!”

Craiova a avut numeroase ocazii, ratate rând pe rând de jucătorii lui Laurențiu Reghecampf, inclusiv .

Gustavo a vorbit la finalul meciului și despre penalty-ul ratat, dar și despre golul dat, fiind mulțumit de jocul echipei, însă trist pentru că putea aduce victoria.

Jucătorii Craiovei, dezamăgiți după remiza cu Sepsi

Sorin Cârțu a fost dezamăgit , scor 1-1, partidă în care elevii lui Laurențiu Reghecampf puteau obține victoria, având și un penalty ratat de Gustavo.

„Ca rezultat e amărăciune, plus situația cu penalty-ul, dar nu mi-a displăcut ce a jucat echipa, am jucat bine, mi s-a părut că am fost mai dinamici.

Am întâlnit și o echipă combativă, care a câștigat multe dueluri 1 la 1”, a mai spus Sorin Cârțu, la TV .

„A fost un mix de emoții! Îmi pare rău că am ratat un penalty”

Gustavo a vorbit după golul marcat, dar și după penalty-ul : „A fost un mix de emoții. A fost frumos că am dat gol, dar îmi pare rău că am ratat un penalty, care ne aducea victoria.

Ne-am creat multe ocazii, dar ne-am dorit foarte multe să câștigăm, din păcate n-am reușit”.

„Jocul nostru e bun, cu Reghe învățăm filosofia jocului lui mister. Am fost la Brașov cu echipa și cred că în viitor va fi și mai bine.

Nu e prima dată când ratez, dar sunt un jucător caruia îi place să aibă presiune pe mine. Se întâmplă!

A fost norocos portarul lui Sepsi azi și de mâine voi fi eu. Dacă vedem un lucru pozitiv, ne-am creat ocazii, am jucat bine, am avut șase ocazii bune și cred că suntem bine și luptăm pentru campionat”, a mai spus Gustavo Vagenin.

„Venim de drag la antremante și vor veni și rezultatele la final. Sunt multe etape, ne putem bate la titlu, am jucat bine, am început să adunăm și puncte, după vom vedea”, a spus și Nicușor Bancu.