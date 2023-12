Omul de încredere al lui Gigi Becali ajută Botoșani să scape de retrogradare: ”Am vorbit cu domnul Iftime!”

Moldovenii , dar și-au luat revanșa după 2-0 la Galați cu Oțelul. Prima victorie după 21 de etape scurse din SuperLiga. Cu doar 12 puncte acumulate, Botoșani are totuși șanse mici de a se mai salva de la retrogradare.

FC Botoșani, ajutată de un apropiat al lui Gigi Becali să scape de retrogradare

Intrat prin telefon la cea mai recentă ediție a , impresarul Florin Vulturar, care lucrează pentru Gigi Becali la FCSB, a discutat cu Valeriu Iftime și acesta i-a cerut să-l ajute cu antrenor și jucători pentru a încerca salvarea de la retrogradare.

ADVERTISEMENT

”Meciul de la Iași a fost bun. Echipa (n.r. – FCSB) joacă din ce în ce mai bine, păcat de accidentarea lui Ngezana. Am avut emoții mari, chiar am fost și la spital la el după meci. Din fericire totul e ok, a fost externat și se întoarce la București.

Nu am apucat să vorbesc cu Leo Grozavu după meci. Chiar nu am discutat cu cei de la Iași despre jucători. Au echipă destul de bună, nu cred că o să aibă probleme la retrogradare. Campionatul în momentul de față este destul de interesant, poate să se întâmple orice.

ADVERTISEMENT

Chiar și Botoșani mai are șanse. Mie îmi pare rău de Botoșani. Am avut tot timpul o relație bună cu ei și ar fi păcat ca o echipă care a produs mereu jucători tineri, a produs fotbal, să retrogradeze.

Am vorbit chiar ieri (n.r. – marți) puțin cu Valeriu Iftime, vom vedea ce va fi. E greu, nu prea sunt antrenori pe care să zici că-l aduci și te poate ajuta 100%. E criză de antrenori români ca de atacanți”, a declarat Vulturar, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Iftime schimbă antrenorul după un nou eșec

După înfrângerea cu Dinamo din etapa 20 a SuperLigii, Valeriu Iftime era resemnat și de părere că FC Botoșani va retrograda în liga secundă. Patronul moldovenilor vrea totuși să încerce să salveze formația, dar susține că este un lucru greu. A făcut un pas după 2-0 cu Oțelul.

La finalul jocului cu Dinamo, Valeriu Iftime a anunțat că și este în căutarea unui nou antrenor principal pentru partea a doua a sezonului.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA este LIVE și EXCLUSIV pe FANATIK.RO. Show-ul se poate vedea în fiecare luni, marți și vineri de la 10:30, iar în premieră, în aceeași zi de la 17:30. Emisiunea este pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial.

Florin Vulturar, ajutor pentru FC Botoșani