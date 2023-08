Ovidiu Burcă a răbufnit după Dinamo – Petrolul 1-1: „Rămân cu un gust amar!”

După două succese consecutive, în etapa 7 din SuperLiga. Meciul s-a terminat 1-1 și a fost decis de două gafe monumentale comise de apărările celor două echipe în prima repriză, eroii negativi fiind Ilic și Doua.

În ciuda Dinamo și Petrolul au oferit un joc de o slabă factură tehnico-tactică, cu puține faze importante la cele două porți. De altfel, și cele două goluri au venit în urma erorilor uriașe comise de Ilic și Doua, și nicidecum nu au fost rezultatul unor acțiuni bine gândite.

La finalul partidei, antrenorul dinamovist Ovidiu Burcă a răbufnit din cauza stării precare în care s-a prezentat gazonul de pe „Arcul de Triumf”, acesta fiind în opinia sa și motivul pentru care Ilic a comis gafa impardonabilă la golul egalizator înscris de petroliști.

„Sentimentul l-am trăit de dimineață, când am venit să văd terenul. Le-am spus de atunci, era foarte greu. Am încercat să ne adaptăm puțin jocul, din păcate am făcut o eroare pe care nu o facem de obicei.

Vă spun, am pregătit un joc mai direct, care să sară linia de mijlocași. Dar avem anumite automatisme, asta e situația. Una peste alta, nu prea e de vorbit despre fotbal. A fost o luptă, o încercare a jucătorilor de a se ține în echilibru.

Anumite detalii tehnice, încrâncenare. Au fost foarte multe greșeli de ambele părți. Le-am spus să își adapteze crampoanele la această suprafață. Asta e situația. Golubovic n-ar fi trebuit să dea acea pasă, i-am zis să evităm astfel de situații astăzi. Rămân cu un gust amar. Cea mai bună suprafața de joc din România a devenit cea mai…

Ne iau chirie, suprafața e cum e. Ne întreabă cineva dacă vrem banii înapoi, că nu sunt condițiile optime? Iar o să se supere lumea pe mine când spun că statul nu e bun administrator, nu e bun manager.

Avem stadioane frumoase, nu știm să întreținem gazonul. Oamenii care întrețineau înainte suprafețele de joc, eu îi cunosc, trăiau acolo, vorbeau cu iarba, veneau dimineața, când vedeau o ciupercă dădeau cu ceva. Trebuie să ai pasiune, să simți că ai responsabilitate. Acum avem fel și fel de firme, contracte, uitați ce se întâmplă”, a spus Ovidiu Burcă la finalul partidei.

Apoi, tehnicianul dinamovist a vorbit și despre jocul cu Rapid, din etapa viitoare, programat pentru vineri, 1 septembrie: „Până la meciul cu Rapid avem un meci de Cupă. Rapid a jucat vineri, în Cupă stă. Au mai mult timp de odihnă. Noi avem și niște jucători accidentați. Vrem să ne calificăm mai departe și în Cupă, trebuie să facem niște rotații și să fim la cei mai buni parametri fizici”.

Lamine Ghezali despre fanii lui Dinamo: „Sunt incredibili!”

Așa cum antrenorul Lamine Ghezali a revenit în lotul lui Dinamo și a jucat din nou după o pauză de mai biune de o lună cauzată de o accidentare. La final, el le-a mulțumit suporterilor care i-au scandat îndelung numele, însă s-a plâns de starea gazonului de pe stadionul „Arcul de Triumf, calitatea jocului fiind vizibil afectată.

„Se simte bine să revii. Mi-a fost dor să mă aflu pe teren, să joc. Fanii sunt incredibili. E incredibil să jucăm cu asemenea suporteri. Trebuie să continuăm pas cu pas, să facem lucrurile cât mai bine.

Terenul nu a fost prea bun. Am încercat să jucăm minge lungă, din cauza calității gazonului. Câteodată am reușit. Azi n-am făcut-o, n-am câștigat cele trei puncte. Trebuie să învingem prima dată în Cupa României și după ne vom gândi la meciul cu Rapid”, a declarat Lamine Ghezali la finalul partidei Dinamo – Petrolul.