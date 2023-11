Ovidiu Burcă, exploziv după înfrângerea cu FCSB. ”Acel Dinamo cu care s-au obișnuit fanii a murit”

”Câinii” și au ajuns la al 11-lea meci fără victorie în campionat. ”Roș-albii” se afundă tot mai tare în clasament, iar șansele de a reuși să se salveze de la retrogradare sunt tot mai mici.

Jucătorii, ținta lui Ovidiu Burcă după Dinamo – FCSB 0-1

La finalul întâlnirii Dinamo – FCSB 0-1, din etapa a 17-a din SuperLiga, antrenorul Ovidiu Burcă a părut marcat de această înfrângere și chiar a lansat câteva ”înțepături” la adresa jucătorilor săi.

ADVERTISEMENT

”Dezamăgit. În primul rând dezamăgit că unii jucători nu au avut curaj, și nu înțeleg de ce. Apoi dezamăgit că nu am făcut un meci grozav, dar am avut ocazii de a marca. Coman a făcut diferența, echipele care joacă împotriva noastră înscriu euro-goluri.

Din păcate am avut și jucători accidentați, și suspendați. Se întâmplă aceeași poveste. Odată cu schimbările… am iuțit puțin meciul, am avut mai multă claritate. Dar fără să concretizăm, deși am avut ocazii importante.

ADVERTISEMENT

E o problemă pe care o avem. Mă întrebați și înainte de joc. Am încercat să aduc jucători cu calități ofensive, am jucat cu cei 3 în față, poate mă așteptam la mai mult. Întotdeauna când apar niște probleme în atac, în apărare… nu poți să pui degetul pe o problemă”, a declarat Burcă, la flash interviu.

Burcă nu se aștepta să ajungă într-o astfel de situație

Dacă fundașul Răzvan după eșecul în cu FCSB, tehnicianul lui Dinamo a vorbit despre situația grea pe care a avut-o încă de la începutul sezonului și a lăsat să se înțeleagă că în iarnă vor fi schimbări masive la nivelul lotului.

ADVERTISEMENT

”Astăzi dacă mă întrebați, sunt destul de epuizat. Am avut așteptări mari de la meciul acesta. Vedem pe viitor. Epuizat în sensul că e o serie neagră, e o situație deloc ușoară. Știam că e așa, dar parcă e și o energie negativă!

Jucători suspendați, accidentați… e destul de greu să creezi omogenitate. Situația e destul de îngrijorătoare, nu ne gândeam că va fi atât de greu. Din păcate, în momentul în care încerci să faci lucrurile din mers, se pierde foarte mult din încredere, din energie.

ADVERTISEMENT

Am pierdut și foarte multe meciuri nemeritat. Eu îmi respect foarte mult jucătorii, nu o să vin niciodată public să spun că sunt nemulțumit. Așteptăm pauza”, a spus Ovidiu Burcă.

Burcă admite că ar putea fi demis

La conferința de presă, tehnicianul ”câinilor” s-a arătat deranjat de faptul că suporterii nu pot înțelege că Dinamo nu mai este forța care era o dată: ”Acel Dinamo cu care s-au obișnuit fanii a murit”.

În ultimele săptămâni s-a vehiculat tot mai mult o posibilă demitere a lui Ovidiu Burcă de la Dinamo, iar din tribună au apărut tot mai multe voci care să-l conteste pe antrenorul care i-a readus pe ”roș-albi” în SuperLiga.

”Nu se scufundă corabia pentru mine, nu țin de scaun. Avem o lună să demonstrăm că merităm să mergem înainte. Se va trage o linie începând cu mine”, a fost reacția neașteptată a lui Burcă.

Burcă, contre cu fanii lui Dinamo