Ovidiu Burcă exultă după promovarea lui Dinamo: “O să sărbătorim trei zile şi trei nopţi, dar greul de acum începe!”. A scandat cu fanii împotriva rivalilor

Dinamo revine în SuperLiga după un singur an. “Câinii” au pierdut cu , dar avantajul uriaş din tur (6-1) a fost de ajuns. Fanii au năvălit pe terenul din Mioveni pentru a sărbători alături de jucători şi staff.

Ovidiu Burcă exultă după promovarea lui Dinamo: “O să sărbătorim trei zile şi trei nopţi, dar greul de acum începe!”

Ovidiu Burcă a exultat la finalul meciului. A fost chemat în timpul interviului să scandeze împotriva rivalilor şi nu i-a uitat nici pe adversarii de la F :

“Este o seară minunată, una dintre cele mai frumoase înfrângeri din viaţa mea. Am trecut prin toate stările. Cel mai important este că nu am renunţat niciodată. La fel cum am fost pe parcursul întregului sezon.

Suntem aici datorită lor (arată către suporteri). Nişte nebuni care au crezut mereu. Apoi, băieţii ăştia au fost fantastici. Cum i-am găsit, cum am terminat. A fost o excursie fantastică.

“O dată ce am găsit conexiunea cu suporterii, s-a creat magia”

Atunci când este atât de greu şi când reuşeşti aşa ceva, bucuria este imensă. Au fost ani de zile în care s-au chinuit, au venit la stadion, au plecat acasă dezamăgiţi, au cotizat la club.

O dată ce am găsit conexiunea cu suporterii, s-a creat magia. Au fost meciuri fantastice, meciuri mai puţin bune. Dar am crezut mereu. Am încercat să rămân calm la 2-0.

La începutul reprizelor a fost foarte greu. Mă felicit şi pe mine, am trecut prin multe ca să ajung aici. În 2013 am spus că vreau să ofer ceva fotbalului românesc. Mulţi îmi spuneau că nu se poate face aşa ceva în fotbalul românesc.

“Atitudinea celor de la FC Argeş a fost sub orice critică.”

Sunt foarte mâhnit de ceea ce s-a întâmplat zilele trecute. Atitudinea celor de la FC Argeş a fost sub orice critică. Sper ca acum, în ceasul al 12-lea, să plece acasă şi să îşi asume înfrângerea. Au vrut să facă un joc murdar.

Mă bucur că s-a făcut dreptate. Un club care nu a făcut ce trebuie în acest an merge acasă şi o ia de la început. Ne-a lăsat un gust amar. Ştiu că e greu să pierzi, dar asta e.

Cariera mea de jucător n-a fost la cel mai înalt nivel, dar am spus mereu că am jucat fotbal ca să învăţ să fiu antrenor. Mulţi au spus că este un moft, le-am demonstrat că nu este aşa. O să sărbătorim trei zile şi trei nopţi. Dar greul de acum începe”, a spus Ovidiu Burcă la final.

Interviul lui Ovidiu Burcă a fost întrerupt şi de proprii jucători, care l-au stropit cu şampanie în faţa camerelor şi au cântat alături de antrenorul lor.