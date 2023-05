Ovidiu Burcă, încrezător înaintea barajului Dinamo – FC Argeș: ”Teama nu trebuie să existe în vocabularul niciunui jucător”

”Câinii” încearcă revenirea în SuperLiga la un an distanță de la prima retrogradare din istoria clubului, iar oficialii clubului .

Ovidiu Burcă, mesaj de luptă pentru jucătorii săi înainte de barajul Dinamo – FC Argeș

Înaintea partidei Dinamo – FC Argeș, din prima manșă a barajului pentru promovare/menținere în SuperLiga, , de la ora 20:00, antrenorul Ovidiu Burcă a încercat să le dea încredere jucătorilor săi.

”Am început să le fac analiza. Au niște jucători foarte buni. Mă surprinde că o echipă cu un lot atât de bun va juca baraj pentru menținerea în SuperLiga. La nivel individual e o echipă foarte puternică. Au fost și probleme, cu schimbări de antrenori, e un club cu presiune mare.

Din punct de vedere valoric, e un lot foarte bun. Sunt sigur că multe echipe le dau târcoale unor jucători de acolo. Am încredere în echipa mea. Ce am spus nu denotă teamă, am încredere că vom face două meciuri foarte bune.

Odată cu venirea lui Vintilă, lucrurile s-au așezat la FC Argeș. Vintilă a acumulat experiență în perioada petrecută la FCSB. În mediul acela complicat, a avut multe lucruri de învățat. Ajungi să te lupți cu adversari puternici, lucrezi cu jucători cu calitate.

Când întâlnești o echipă de SuperLigă, e diferență. Grupul ăsta de jucători a trecut prin multe, am creat o stare de spirit extraordinară. Am reușit să ajungem la baraj și am foarte mare încredere. Avem entuziasm, jucăm la Dinamo, teama nu trebuie să existe în vocabularul niciunui jucător. Vom face două meciuri foarte bune”, a declarat Burcă, la emisiunea Fotbal Club de la .

Ahmed Bani, indisponibil pentru manșa tur a barajului

Tehnicianul dinamovist a mărturisit că se confruntă cu mai multe probleme de lot înaintea întâlnirii cu FC Argeș, dar speră ca măcar mijlocașul Ahmed Bani să fie refăcut până la ora jocului retur.

”Grigore și Crețu revin pentru că ei au fost împrumutați și vor reveni la Dinamo. Am înțeles că Giani a fost separat de echipă pentru a nu exista suspiciuni. Am înțeles că săptămâna asta nu a mai fost în pregătirea echipei.

Eu nu am cum să îi folosesc. Imediat după ce se termină acest sezon, ei sunt jucătorii lui Dinamo, dar deocamdată nu pot să îi folosesc. Azi aș avea nevoie de ei, mai ales că trec printr-o mini criză de personal. Am pierdut niște jucători.

Bani e accidentat, sperăm să îl recuperăm până la returul barajului. Avem probleme și în apărare. Nu aș vrea să vorbesc foarte mult. Vom încerca să recuperăm ce putem, dar sunt convins că cei care vor intra vor fi cel puțin la nivelul lor”, a spus Burcă.