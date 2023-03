Pace la Craiova între ultrașii din Peluza Sud 97 si Adrian Mititelu?! “Nu poți să scapi de ei”. Video exclusiv

Continuă , dispută care s-a amplificat în urma scandărilor xenofobe ale fanilor olteni la Sf. Gheorghe. Patronul celor de la FC U Craiova 1948 despre relația din prezent cu galeria echipei pe care o conduce.

Adrian Mititelu a vorbit despre împăcarea cu ultrașii Peluzei Sud 1997: „Nu vreau ca nepoții mei să crească în asemenea mod de viață”

Adrian Mititelu se află în continuare în dispută cu ultrașii Peluzei Sud 97 care o susțin pe FC U Craiova 1948. Patronul oltenilor a dezvăluit că nu există cale de împăcare cu , atâta timp cât injuriile vor continua.

„Ce împăcare? Eu am nevoie să fiu respectat, un minim de respect vreau. Am și eu familie, am viață, am copii. Nu vreau ca nepoții mei să crească la fel cu înjurăturile, cum au crescut copiii mei cu scrisul pe perete. Că dacă veniți în Craiova o să vedeți pe cel puțin 1000 de locuri ceva legat de mine. Nu vreau ca nepoții mei să crească în asemenea mod de viață.

Am făcut plângere, dar legea este așa de permisivă. Credeți-mă în Craiova sunt 1500-2000 de locuri unde găsiți lucruri scrise despre mine. Nu vorbim de FC U Craiova 1948, acolo sunt scrise de Universitatea Craiova.

Dar aici vorbim de un atac la persoană. Pe Mihai Rotaru nu l-a înjurat nimeni niciodată. Eu n-am auzit pe cineva de aici să-l înjure vreodată pe Rotaru. Ce mai scriu mesaje, dar așa…

Am făcut o diferență și el e investitor, lăsând la o parte războaiele. A rupt o fală foarte importantă din suporterii noștri. Practic, am scos în evidență tratamentul de care beneficiez eu în Craiova. Numai Dumnezeu știe prin câte am trecut și ce momente am întâmpinat. N-am spus nici 10% din ceea ce am suferit”, a declarat Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mititelu, convins că o astfel de galerie nu are cum să se schimbe: „Așa a fost și așa va fi”

Totodată, Adrian Mititelu consideră că sancțiunile din regulament corespund realității, însă acestea nu sunt aplicate. Patronul echipei antrenate de Nicolo Napoli a mărturisit că niciodată o astfel de galerie nu își va schimba comportamentul.

„E un mod de viață. Sunt 3-4 galerii care așa au fost și așa vor fi. Ăștia sunt moșteniți nu ai ce să faci. Nu poți să scapi de ei niciodată. Sancțiunea care este în regulament e foarte bună dacă s-ar aplica. Suspendă galeriile respective, galeria X să fie suspendată. Vă spun, că e tragedie pentru ei.

Ar trebui ca aceste sancțiuni să se adreseze subiecților principali. Ce vină avem noi, când am propriile mele probleme”, a mai spus Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mititelu: „La Sf. Gheorghe cele mai mari injurii au fost la adresa mea”

Adrian Mititelu a adus în discuție cazul de la Sf. Gheorghe, când partida a fost întreruptă definitiv în prima repriză de Andrei Chivulete din cauza scandărilor xenofobe ale ultrașilor olteni împotriva comunității maghiare. Patronul lui FC U Craiova 1948 a precizat că a fost jignit la Sf. Gheorghe, dar nu s-au luat măsuri.

„Vă spun o chestiune pe care am spus-o în fața Comisiei de Recurs. La Sf. Gheorghe cele mai mari injurii au fost la adresa mea și la adresa familiei mele, nu la adresa comunității maghiare. A fost un banner uriaș pe care l-au vânturat acolo. La Sf. Gheorghe dacă au fost jigniri cu adevărat au fost la adresa mea. Nimeni nu a făcut nimic.

(n.r. xenofobie) Fenomenul nu este de acum este de foarte mult timp și nu pot eu de la Craiova, n-am eu pârghiile necesare să reduc problema asta în România. Nu pot să pui pe seama unui club să piardă punctele, să piardă la „masa verde” pentru un fenomen pe care nu-l stăpânește.

Să zicem că acasă aveam pârghia în mână să evacuăm, dar în deplasare stau și eu și mă uit. Ce vină aveam noi?”, au fost declarațiile lui Adrian Mititelu, la FANATIK SUPERLIGA.

Fanatik SuperLiga, emisiunea care vine cu numeroase exclusivități din fotbalul românesc, poate fi urmărită începând din această săptămână în fiecare zi de luni până vineri.