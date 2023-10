Patronul din Giulești, anunț de ultima oră înainte de Rapid – U Craiova. Cine va fi înlocuitorul lui Rrahmani

Kosovarul a impresionat după transferul la formația giuleșteană, însă el s-a accidentat la echipa națională, și nu va mai juca în acest an, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

Înlocuitor pentru Albion Rrahmani la Rapid – U Craiova

Intrat prin telefon la cea mai nouă ediție a , Victor Angelescu consideră că absența lui Albion Rrahmani este una extrem de importantă în vederea partidei Rapid – U Craiova, pentru că giuleștenii nu au un înlocuitor pe măsură pentru atacantul kosovar.

ADVERTISEMENT

”Nu știu ce să zic cât contează absența lui Rrahmani, a fost un singur meci. Vom vedea pe termen lung, așa la Arad am arătat bine, am dat 2 goluri, dar e clar că nu are cum să nu se vadă, mai ales că nu avem un atacant apropiat de valoare cu el în momentul de față.

Îl avem pe Stan care e totuși un tânăr care are doar 2-3 meciuri și Sony care nu este pregătit fizic și pe care practic nu-l avem. Sony nu e încă gata, nu va fi curând. Vine după o perioadă foarte mare de inactivitate și nu putem să-l riscăm pentru că nu face față. A jucat 20 de minute în amicalul cu Tunari și am văzut că fizic nu este unde trebuie.

ADVERTISEMENT

O să vedem ce aducem în iarnă, până acolo mai avem 10 meciuri, deocamdată la asta ne gândim. Dacă Rrahmani nu va fi apt, vom aduce pe cineva. Din ce am înțeles, Rrahmani ar putea ca din ianuarie să reintre la pregătire, dar haideți să vedem cum evoluează. Teoretic ar trebui să poată să meargă în cantonamentul de iarnă”, a declarat Angelescu.

Tripleta care poate aduce victoria Rapidului

”Nu se pune problema să aducem acum un jucător liber de contract. Am adus unul așa, pe Sony, și avem nevoie de încă 3 luni să-l punem pe picioare. Ca să poată să joace la un nivel optim, să joace 90 de minute, cam asta e previziunea.

ADVERTISEMENT

Oricine poate să-l înlocuiască pe Rrahmani. Poate să fie Funsho, poate Petrila, poate Ioniță. Nu contează cine dă golurile, cineva să-l suplinească. Cei 3 din față de care am pomenit au jucat foarte bine în ultimul timp și sper să continue forma bună și să facă diferența cu Universitatea Craiova.

Sper să câștigăm, dar vom vedea pe teren cine e mai bun. Nu vreau să vorbesc de meciul cu FCSB, avem în seara asta cu Craiova, apoi mai este și cel cu CSA Steaua din Cupă. O să fie un derby foarte frumos cu un stadion plin sunt sigur”, a mai spus Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

De ce se teme Angelescu de meciul cu U Craiova

”Meciul cu Universitatea Craiova ar fi fost greu în orice condiții, nu numai acum când pare ca un animal rănit. Craiova este o formație puternică și 100% va fi un meci greu.

Probabil și prin prisma faptului că au rezultate mai proaste în ultimul timp își doresc destul mult, dar și noi trebuie să arătăm ca o echipă care își dorește să obțină lucruri mari în sezonul ăsta și trebuia să câștigăm în fața propriilor fani.

Echipa noastră a avut rezultate bune în ultimul timp, îmi pare rău pentru meciul cu UTA că nu am luat 3 puncte acolo, dar asta este, trebuie să jucăm puțin mai bine în deplasare. Dar important e meciul de astăzi și să-l câștigăm”, a încheiat acționarul rapidist.

Stoichiță, avertisment pentru Rapid

Aflat în studioul FANATIK SUPERLIGA, directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a lăudat jocul Rapidului, însă a atras atenția faptului că rezultatele de egalitate deși par bune te îndepărtează de fruntea clasamentului.

”Craiova își poate reveni în astfel de meciuri mari, deși Rapidul chiar dacă a avut rezultatele astea de egalitate a jucat consistent. Un meci cu Craiova este un meci greu, Craiova este imprevizibilă. Vorbim de ani și ani de talentul jucătorilor lor, nu știi când au sclipiri, nu știi când au meciuri de excepție pe care le continuă cu meciuri mai slabe.

Imprevizibilitatea asta a Craiovei poate să ducă la un rezultat pozitiv pentru ei. Rapidul, în schimb, cred că este conștientă că dacă vrea să rămână în lupta la titlu trebuie să adune victorii, nu meciuri egale. Distanța față de primele echipe se mărește în momentul în care nu ai continuitatea asta a victoriilor. În orice caz va fi un meci extrem de disputat, un meci aprig”, a afirmat Stoichiță.

FANATIK SUPERLIGA poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, ora 10:30, în direct și în exclusivitate pe www.fanatik.ro. În premieră, fiecare ediție a emisiunii poate fi urmărită luni, marți și vineri, ora 17:30, pe canalul de Youtube FANATIK și pagina de facebook Horia Ivanovici.

Cine îl înlocuiește pe Rrahmani la Rapid