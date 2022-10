Patronul FCSB a vorbit despre vizita în cantonamentul echipei, dezvăluită de Fanatik: “Le-am spus că unii dintre ei nu o să mai facă parte din lot!”

Patronul FCSB a avut o vizită neanunţată în cantonamentul echipei de la Berceni înaintea meciului cu UTA Arad, FANATIK. Gigi Becali a discutat cu jucătorii şi staff-ul tehnic, după umilinţele suferite în Conference League, cu Silkeborg.

Patronul FCSB a vorbit despre vizita în cantonamentul echipei, dezvăluită de Fanatik: “Unii dintre ei nu o să mai facă parte din lot!”

Latifundiarul a declarat că a vrut să îi încurajeze pe jucători, însă le-a transmis unora dintre ei că :

“Le-am şi zis. Eu nu vorbesc de trecut, mă interesează viitorul. Şi viitorul înseamnă să câştigăm meciurile fără emoţii, cu posesie. Pe majoritatea i-am lăudat, nu vreau să jignesc, să supăr oameni. Dar le-am spus că unii dintre ei nu o să mai facă parte din lot. Respect contractele, ceea ce este semnat, este semnat.

De Dawa şi Tamm sunt mulţumit. Nu sunt Sergio Ramos, dar ce să facă fundaşii centrali? Lui Olaru i-am zis că nu am ce să îi reproşez, că îşi dă viaţa pe teren. I-am spus că nu mai este ăla care a fost.

“Compagno nu am ce să zic. Se luptă, aleargă mult”

Lui Coman i-am spus că va reveni ceea ce a fost. Le-am spus că mă interesează posesia. Aţi văzut aseară, putea să fie 5 sau 6 la zero. Dar nu am avut siguranţa jocului. Nu mi-a plăcut. Eu am făcut selecţie în România şi am pretenţii să am şi posesia şi să şi câştig meciul.

Pentru ce ţii mingea, eu asta nu înţeleg? Trebuie să paseze. Antrenorul trebuie să rezolve asta: “Eşti nebun, de ce ţii de minge?”. Noi n-am avut viteză în meciul cu UTA Arad. Omrani are calitate, dar până dă mingea, ohooo.

“Bouhenna, Dulca şi Rusu o să rămână sau nu. Cert este că nu vor mai fi în lot”

Păi stai, că ai jucat altceva la CFR Cluj. Compagno nu am ce să zic. Se luptă, aleargă mult. Ca să ajungă mingea la el trebuie să plimbăm mingea. Dacă mingea nu se plimbă mult… Iar, din nou diagonale, mingi lungi.

Bouhenna, Dulca şi Rusu o să rămână sau nu. Cert este că nu vor mai fi în lot, probabil. Oaidă este folositor echipei. Când vrei puţin mai multă siguranţă, trebuie să joci cu Oaidă. E folositor echipei. Eu nu vorbesc la ora asta de Farul. Mă băteam cu Petrolul şi i-am învins. Acum mă bat cu Sepsi şi Hermannstadt”, a spus Becali la Pro Arena.

“I-am zis şi lui Coman. Nu am avut nicio ofertă clară pentru tine”

Gigi Becali le-a transmis lui Tavi Popescu şi Florinel Coman că nu au avut nicio ofertă pentru ei şi că trebuie să alerge 10-12 kilometri pe meci ca să poată prinde un transfer în străinătate:

“I-am zis şi lui Coman. Nu am avut nicio ofertă clară pentru tine. Au fost discuţii cu America, cu 7 milioane de euro în doi-trei ani. Dar nicio ofertă. La Tavi la fel, nicio ofertă. Dennis Man avea constanţă şi americanul avea un copil care se uită pe statistici. Man a dat gol, a dat pasă de gol, a alergat 12-13 kilometri.

“Florinele, când ăla vede că ai alergat 4 kilometri într-o repriză nu te mai ia nimeni”. Man de aia a plecat 11 milioane. A alergat 12 km pe meci. Dădea gol, pase de gol”. a spus Gigi Becali.