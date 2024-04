“Pentru Euro vin pe jos până în Germania!”. Un oltean din Kazahstan e gata să rezolve o problemă a naţionalei lui Iordănescu

, din Kazahstan. Unul dintre fundaşii stânga români cel mai bine cotaţi la un moment dat, Vătăjelu a început campionatul cu noua lui formaţie şi a fost integralist în primele două etape pe care Aktobe le-a câştigat, 3-1 cu Kaisar şi 3-0 cu Jenis. Kazahstanul nu e tocmai o destinaţie clasică pentru fotbaliştii români, chiar dacă inclusiv Ciprian Deac, liderul lui CFR Cluj, a evoluat în trecut în ţara aceasta.

“Vin şi pe jos în Germania pentru Euro dacă îmi solicită Mister Iordănescu!”

Vătăjelu a ajuns la Aktobe graţie unei relaţii pe care agentul Traian Gherghişan o avea cu directorul tehnic de acolo, Serghei Doroncenko. “I-am mulţumit fiindcă am reuşit să rezolvăm transferul şi sunt convins că şi Bogdan va demonstra că oamenii au făcut o alegere foarte bună, o să-i ajute în lupta pentru titlu”, crede Gherghişan. Până la calculele despre câştigarea campionatului în Kazahstan, Vătăjelu e preocupat şi de echipa naţională, şi de .

Bogdan, echipa naţională a avut recent , şi am putut vedea din nou că tot nu avem fundaşi laterali. Tu mai speri să fii convocat pentru Campionatul European?

Clar! Cum să nu sper? Câtă vreme o să mai joc fotbal voi spera întotdeauna să fiu convocat. Sigur, e mai greu ca staff-ul naţionalei să urmărească prestaţiile pe care le am eu în Kazahstan, dar dacă e posibil să studieze evoluţiile mele de aici m-aş bucura mult. Mister Iordănescu chiar m-a inclus pe lista convocaţilor la un moment dat, am şi discutat cu dumnealui despre planuri, despre ceea ce aştepta de la mine, numai că pe urmă am avut o accidentare şi nu am reuşit să revin în lot. Ar fi o imensă onoare să mai îmbrac tricolorul. Ştiu că e ceva ce auziţi des, dar e pe bune, aş veni şi pe jos!

Cum ţi se pare ?

Eu zic că ne putem descurca, deşi Belgia, Ucraina, Slovacia sunt naţionale foarte bune. Pentru mine, semnul clar că România e în stare să aibă prestaţii bune la Euro îl constituie felul în care noi am încheiat grupa preliminară, cu victorii contra Israelului şi a Elveţiei. Un turneu final are un specific: sunt doar trei meciuri, nu e ca în preliminarii, când mai poţi face un pas greşit fiindcă îţi rămân multe partide în care să repari situaţia. De aceea eu sunt sigur că toţi jucătorii vor fi concentraţi şi motivaţi la maximum în Germania.

Mai urmăreşti fotbalul de aici? Ce părere ai despre Craiova, despre U Cluj?

Da, văd multe meciuri. Momentan eu sunt singur în Aktobe şi altceva nici nu prea aş avea ce să fac. Am urmărit şi jocul pe care Universitatea l-a pierdut cu Oţelul în Cupă. Mi-a părut rău, însă Craiova mai rămâne în cărţi pentru câştigarea campionatului, sezonul nu e încheiat.

“În Kazahstan e ca în Oltenia, ger iarna şi caniculă vara”

Ţi se pare că mai sunt şanse pentru titlu?

Cu o victorie în meciul cu FCSB s-ar micşora distanţa la patru puncte şi oltenii ar putea calcula altfel. Bine, acum sunt şapte puncte, e greu, e adevărat. Imposibil nu este! Noi am avut un meci decisiv pentru titlu cu CFR, în 2021. Am pierdut atunci cu 1-3. Era pandemie, motiv pentru care tribunele au fost goale. Dacă acum ar ajunge Craiova să joace iar o partidă decisivă cred că ar exploda oraşul! D-aia mi-ar plăcea să câştige un campionat, că lumea de acolo trăieşte pentru fotbal, oamenii sunt extrem de pasionaţi. Acum sau măcar în sezonul următor ar fi frumos să redevină Craiova campioană, mai ales că îi cunosc şi pe conducători, ştiu că au investit, au creat condiţii bune şi ar fi păcat să nu aibă succes. M-ai întrebat şi despre U Cluj. Miza rămâne Cupa României, echipa e în semifinale şi ştiu că a avut de la începutul sezonului obiectivul clar să câştige Cupa.

Cum e fotbalul în Kazahstan? Te-ai obişnuit acolo?

Da, m-am adaptat fără probleme. Nu ştiu dacă e o ligă de aceeaşi valoare cu a noastră, dar sunt nişte condiţii speciale. În primele două etape am întâlnit formaţii care m-au impresionat cu pregătirea lor fizică ieşită din comun. Acum, la începutul sezonului, toate meciurile au loc pe terenuri artificiale, ceea ce face ca pregătirea fizică să conteze şi mai mult decât în mod obişnuit. Sinteticul solicită un efort mai mare.

Ca stil de viaţă e ceva diferit de ceea ce aveai în România, în Cehia?

Sunt diferenţe clare, da. Oraşul Aktobe e mare ca suprafaţă şi ca număr de locuitori, dar nu e la nivelul la care sunt Praga, Cluj, Craiova. Este, totuşi, un oraş în care se poate trăi decent, sunt şi malluri. Deocamdată oraşul e într-un proces de dezgheţare, au fost de curând şi inundaţii în zona aeroportului.

De ce e nevoie de dezgheţare? Cum sunt temperaturile iarna?

Minima a fost de minus 25 de grade. Sunt temperaturi extreme aici, iarna e ger, vara sunt 37 de grade. E o vreme cam ca în sudul României, cam ca în Oltenia, că şi la noi tot temperaturi extreme sunt.

202 meciuri a jucat Vătăjelu pentru Universitatea Craiova doar în campionat. Apărătorul în vârstă de 30 de ani a semnat prima oară cu Universitatea în 2014 şi s-a despărţit ultima oară de club în 2023, când a trecut la U Cluj

34 de partide a disputat Vătăjelu în tricoul Spartei Praga în liga cehă între 2016 şi 2019, perioada în care s-a aflat sub contract cu vişiniii