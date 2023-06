Pep Guardiola, discurs fabulos înaintea finalei Champions League: ”Această competiţie mi-a oferit multe momente triste”

Tehnicianul spaniol în vârstă de 52 de ani a câștigat de două ori trofeul când se afla pe banca Barcelonei, iar în urmă cu două sezoane a pierdut cu Manchester City finala în fața rivalilor de la Chelsea.

Pep Guardiola și-a făcut analiza înaintea finalei Champions League

Înaintea unei noi finale de Champions League, în care Manchester City va întâlni Inter Milano, sâmbătă, 10 iunie, la Istanbul, de la ora 22:00, Pep Guardiola a ținut să vorbească despre trăirile pe care le-a avut în această competiție.

ADVERTISEMENT

”Am ajuns în zece semifinale de Champions League, am jucat trei finale, am câştigat două. Iar acum voi juca a patra mea finală. Competiţia mi-a oferit mult mai mult decât mi-aş fi putut imagina. Dacă viaţa mea s-ar încheia chiar acum, aş fi câştigat una ca jucător la clubul meu şi două ca antrenor, tot la clubul meu.

Această competiţie mi-a oferit multe momente triste, care m-au rănit şi vor rămâne în mintea mea, dar mi-a oferit şi momente foarte frumoase. Aşa funcţionează sportul şi viaţa. Este nedrept, dar trebuie să acceptăm asta.

ADVERTISEMENT

Trebuie să acceptăm că, dacă vrem să facem un pas definitiv ca un club mare, trebuie să câştigăm în Europa. Trebuie să câştigăm Champions League asta nu poate fi evitat”, a declarat Guardiola, pentru al UEFA.

Ce consideră Guardiola că este cel mai important

Tehnicianul spaniol, care are marele dezavantaj de a nu avea în lotul lui Manchester City decât , este de părere că cel mai important lucru este să ajungi an de an în fazele finale ale competiției.

ADVERTISEMENT

”Atâtea cluburi au distrus proiecte și idei pentru că nu au reușit să câștige această competiție și atât de multe au devenit cluburi mari pentru că au reușit să o câștige. Chiar dacă nu împărtășesc această părere, înțeleg că tot ce am făcut în toți acești ani, care a fost mult și foarte bun, va avea sens pentru alții dacă vom câștiga această competiție.

Dar cel mai important lucru este să fii acolo din nou și din nou și din nou. Acum doi ani, eram acolo. Doi ani mai târziu, suntem din nou aici. Vom încerca, iar cel mai important lucru este să fim din nou aici peste câțiva ani. Asta definește un club mare când an de an ajungi în Champions League luptând în fazele finale și câștigând titlul”, a spus el.

ADVERTISEMENT

Finala Champions League va fi arbitrată de polonezul Szymon Marciniak, dar . Istvan Kovacs va fi al patrulea oficial, iar Vasile Marinescu va fi rezervă pentru arbitrii asistenți.

ADVERTISEMENT