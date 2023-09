Pițurca vs. Hagi! Cine e mai bun antrenor. Mitica Dragomir, verdict surprinzător

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal a vorbit la emisiunea „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ” despre faptul că îl consideră pe Victor Pițurcă un antrenor mai mare decât Gică Hagi.

Pițurca vs. Hagi! Cine e mai bun antrenor

Dumitru Dragomir consideră că din România, chiar peste Gică Hagi și a explicat la „MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ” de ce antrenorul stă pe bară.

ADVERTISEMENT

Hagi e cel mai bun antrenor al nostru din ultimii ani, dar Pițurcă este mai mare. Nimeni nu îl întrece pe Pițurcă. El stă pe bară pentru că are avere”, a spus Mitică Dragomir.

„Lăsați-mă cu averea, numai bani vă aud! Să spun o chestie, eu aș muri dacă nu aș face emisiunea și să am site-ul, asta mă ține în viață. Ce contează câți ani are?

ADVERTISEMENT

Pițurcă e mai suplu decât am fost noi vreodată, are o energie mai mare decât noi. De ce nu-i spui lui Pițurcă: ’Lasă, mă, orgoliile, că ai valoare! Haide să antrenezi!’”, a .

Gică Hagi, nervos la adresa LPF

câștigat de Farul, pe teren propriu, cu Universitatea Craiova, atacând dur Liga Profesionistă de Fotbal pentru că nu a amânat confruntarea, în condițiile în care „marinarii” urmau să joace cu HJK Helsinki. Partidă pe care au și pierdut-o, scor 0-2, și au fost eliminați din Conference League.

ADVERTISEMENT

„Noi ne-am dorit să jucăm și am arătat foarte bine. Prindem o experiență din trei în trei zile. Nu știu de ce atât tam-tam. Dacă joi ne calificăm, ce facem? Amânăm toate meciurile? Ce să fac, sunt în România, iar în România se poartă asta, să ne plângem.

Eu nu vedeam sensul. Eu cu asta nu am fost de acord, că unei echipe i se amână meciul, iar nouă nu. Aia e deja blasfemie. E blasfemie! Suntem și noi tot o echipă românească și trebuie să fim tratați la fel ca ceilalți.

Și azi am avut penaty în prima repriză. Nu există penalty mai clar decât la Mazilu. Nu există în lume nicăieri! Și nici măcar nu s-a dus la cameră. Nici măcar n-a vrut să vadă! Și atunci eu ce să cred?”.

ADVERTISEMENT

„Ce vor să facă, vor să mă simt mic? Nu, nu, nu. Nu sunt mic. Farul nu mai e mică, dar asta e, mergem înainte. Noi trebuie să jucăm, să demonstrăm pe teren, la fel ca anul trecut.

Sau la roșu… dacă vedeți ce gleznă are Mazilu. De ce nu se dă? Și eu îmi iau galben. De ce, că spun adevărul? De ce nu s-a dus la VAR? Domnilor, vedeți faza, iar dacă ăla nu e penalty, de ce mai vorbim de fotbal?

De ce mai stăm? Putea să mă și elimine… ce am făcut? Am zis să se uite la VAR, să vadă faza. E penalty clar! M-am riscat să spun asta. Am jucat și eu fotbal, cred că încă văd bine”, a mai spus Gică Hagi.

Emisiunea tip pod-cast, MAXPROFEȚIILE LUI MITICĂ, poate fi urmărită în fiecare luni, de la ora 13:15, după FANATIK SUPERLIGA. Fiecare ediție se vede LIVE pe homepage-ul site-ului FANATIK.RO. În fiecare miercuri, emisiunea va rula ÎN PREMIERĂ pe canalul de Youtube Fanatik, precum și pe pagina de Facebook Horia Ivanovici Oficial.